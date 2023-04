Manu Sánchez: "Soy muy raro, no tengo redes sociales"

Levanto la mano. Lo reconozco. Soy raro...raro. No tengo redes sociales: ni me busquéis en Facebook, ni en Instagram, ni en Twitter, ni en TikTok. No estoy. Por supuesto, que no las pierdo de vista por obligación profesional, pero que no, a título personal, no estoy.

¿Motivos? Muchos. Un buen montón pero hay uno fundamental. ¡Ojo, es como lo siento yo! Por supuesto que respeto lo que quieran hacer todos los demás, faltaría más... pero en mi caso, uno piensa que ya está lo suficientemente expuesto saliendo en la tele cada día desde las 6.15 hasta las 9 de la mañana. Que servidor ya ha tenido bastante con los 33 años que lleva apareciendo en esta caja tonta. Que, por cierto, ya es de todo, menos caja. Que el ego ya está más que alimentado... y que uno necesita también su rinconcito de intimidad: que quede para él y solo para él su casa, con quién está comiendo, en qué playa está de vacaciones, cómo es su pareja, cómo son sus niños...

Cuento esto, precisamente, por ellos, por los pequeños. Por una noticia que me ha llamado muchísimo la atención. El gobierno francés quiere limitar la publicación de fotos de los hijos por Internet. 8 de cada 10 bebés son expuestos con menos de 6 meses de edad. Por sus padres, insisto. No sé.. quizá esto se nos ha ido un poco de las manos ¿no?