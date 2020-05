Mantener una conversación en espacios cerrados puede aumentar el riesgo de contagio de coronavirus

El coronavirus llegó recientemente, por lo que todavía quedan aspectos por saber. Unos investigadores han concluido que mantener una conversación en un espacio cerrado puede transmitir el Covid-19.

Un minuto de conversación genera unas 1.000 gotas de virus, las cuales son capaces de mantenerse suspendidas de 8 a 14 minutos. Por ello han concluido que las gotas que se producen al hablar pueden ser un riesgo de cintagio.

Para demostrar la teoría se realizó un estudio en el que se utilizó un láser de alta sensibilidad para visualizar esas gotas que se producen al hablar. Tras el estudio, se comprobó que se producían de 1.000 gotas a 10.000 gotas por segundo.

Se cree que un minuto de conversación en voz alta puede generar más de 1.000 gotas cargadas de virus. El estudio ha sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)