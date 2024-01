Malena Gracia, exnovia de Arévalo, destrozada por el trato del hijo del humorista: "Se han portado muy mal"

El humorista Paco Arévalo ha muerto a los 76 años y familiares y allegados se han despedido este jueves en el tanatorio. Malena Gracia, exnovia del cómico, también se ha acercado al lugar para despedir a la que fue su pareja, pero también amigo. Ambos mantuvieron el contacto durante años. A su salida, destrozada y entre lágrimas, ha denunciado el trato de la familia de Arévalo hacia ella: "Se han portado muy mal".

Asegura que ha sido despreciada por el hijo de Arévalo: "Se han portado muy mal, no quiero hablar, no me lo esperaba". "No me merezco esto después de tantos años al lado de él, no me lo merezco, yo no tengo maldad, siempre he estado apoyándole", ha declarado ante los medios. Dice que no ha sido bien recibida por la familia del humorista.

Malena Gracia no asistirá el viernes al entierro: "Yo les consideraba de mi familia, pero veo que a mí nunca me han querido, no quiero hablar de verdad".

El hijo de Arévalo sospecha de Covid o gripe

El hijo del humorista, Paco Rodríguez, ha recordado esta mañana a su padre como una persona que "siempre vivió para sacar una sonrisa" en declaraciones para el programa Espejo Público. En el tanatorio ha contado que la muerte de su padre ha sido muy "repentina", en tan solo cuatro días.

Ha precisado que parecía que tenía gripe y respiraba mal. Había pasado el COVID-19, pero fue empeorando. "No comía, estaba mareado... Ayer entré varias veces a llevarle zumo y otras cosas y la última vez ya no me contestó, nos había dejado", ha explicado.

"El cogió, no se si decirte gripe o COVID-19, pero lo cogió un lunes, el martes me lo pegó a mi, yo he tenido un poco de fiebre, mareo, toser... y él se ve que lo ha tenido más fuerte", ha explicado a los medios de comunicación. A la vez, ha confesado que espera que "todo el mundo lo recuerde como la persona alegre, divertida, simpática" que era, "capaz siempre de tener una sonrisa para cualquiera".