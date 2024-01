El hijo de Paco Arévalo sospecha que su padre tenía gripe o COVID: "No comía, estaba mareado"

El querido humorista Paco Arévalo murió este miércoles en su casa de Valencia a los 76 años. La noticia llegaba como un jarro de agua fría a sus seres queridos. Ha sido precisamente su hijo, Paco Rodríguez, quien ha recordado esta mañana a su padre como una persona que "siempre vivió para sacar una sonrisa" en declaraciones para el programa Espejo Público.

En el tanatorio, donde familiares y amigos del humorista se han congregado para darle el último adiós, Paco Rodríguez ha contado que la muerte de su padre ha sido muy "repentina", en tan solo cuatro días. Ha precisado que parecía que tenía gripe y respiraba mal. Había pasado el COVID-19, pero fue empeorando. "No comía, estaba mareado... Ayer entré varias veces a llevarle zumo y otras cosas y la última vez ya no me contestó, nos había dejado", ha explicado.

El cogió, no se si decirte gripe o COVID-19, pero lo cogió un lunes, el martes me lo pegó a mi, yo he tenido un poco de fiebre, mareo, toser... y él se ve que lo ha tenido más fuerte", ha explicado a los medios de comunicación. A la vez, ha confesado que espera que "todo el mundo lo recuerde como la persona alegre, divertida, simpática" que era, "capaz siempre de tener una sonrisa para cualquiera".

"Referente en todos los aspectos"

A la espera de que la autopsia confirme la causa de la muerte, el hijo del humorista se ha mostrado atento con la prensa, en lo que se ha deshecho en halagos hacia su padre, quien fue un "referente en todos los aspectos" y que les ha dejado tanto a él como a su hermana Nuria y a toda la gente que lo quería un "vacío enorme".

También ha insistido en que era "un hombre, dentro de la profesión, muy querido, muy respetado y muy amigo de sus amigos y de todos los artistas", quienes ya han trasladado su pésame y asistirán al funeral porque "una persona como él merece estar arropado en estos momentos".

"Se ha ido tranquilo y ya está descansando", ha recalcado. "Que cada uno que lo recuerde como quiera, yo sé perfectamente cómo lo recordamos nosotros", terminaba destacando.

Diferentes personalidades han acudido al tanatorio

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Cultura, Vicente Barrera, se ha desplazado hasta el tanatorio, donde ha puesto de relieve que Arévalo ha sido "un referente de la cultura valenciana: ha sido torero, ha sido actor, ha sido cómico". "Ha tenido una vida y una vida artística pues muy amplia y ha llevado pues el nombre de nuestra Comunidad, de nuestra Valencia por todos los rincones, no solo de España, sino también más allá de nuestras fronteras", incidía.

Barerra ha desvelado que la muerte del cómido ha sido algo "inesperado" y que hace tan solo 15 días que estuvieron cenando juntos porque mantenían una amistad personal. "Era un personaje a nivel personal muy cariñoso, muy cercano y creo que todos los valencianos le vamos a echar de menos", ha dicho. Es por eso por lo que no ha descartado rendirle un homenaje, pero apunta que: "el homenaje lo hacemos todos los días, recordando no solo a Arevalo, sino a todos los grandes del arte y de la cultura valenciana.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha despedido del humorista con un mensaje en 'X': "Se va un hombre divertido, afable y amante de la Comunitat Valenciana. Mis condolencias a la familia y amigos cercanos. Descansa en paz". El torero El Soro, el actor Carlos Castillo o el vidente Rappel también han acudido al tanatorio durante la mañana.