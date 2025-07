Efemérides de hoy 26 de julio de 2025: ¿Qué pasó el 26 de julio? 

El 26 de julio de 1967, nace el actor británico Jason Statham. Reconocido por estilo único y su imponente presencia en la gran pantalla, el actor logra consolidarse como uno de los mejores actores de acción de la industria del cine. Antes de llegar a Hollywood, Statham es un destacado deportista, miembro del equipo nacional británico de buceo. Sin embargo, su encuentro con el director Guy Ritchie hace que su vida cambie de rumbo por completo. En 1998 debuta en el cine con la película 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels' y rápidamente destaca por su interpretación. A partir de entonces, su presencia en el cine de acción es indiscutible y participa en taquillazos como 'Crank', 'The Expendables' y las sagas de 'Fast & Furious' y 'The Mechanic'.

Especializado en combates y secuencias de persecución, Jason Statham demuestra ser un verdadero experto en cine de acción, realizando sus propias acrobacias y peleas y ganándose de esta forma, el respeto de críticos y fanáticos de este género cinematográfico.

Un día como hoy, pero de 1984, se crea la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) en España, con el objetivo de gestionar y profesionalizar el fútbol en el país. Su creación permite mejorar la organización de las competiciones y los derechos comerciales, siendo clave en el desarrollo del fútbol español a nivel internacional.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 26 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 26 de julio?

1803.- En Gran Bretaña, entra en servicio la primera línea férrea pública del mundo en Londres.

1847.- Liberia proclama su independencia convirtiéndose en el primer país africano en hacerlo.

1887.- Se edita en Varsovia el primer libro sobre el esperanto con el título la ‘Lengua Internacional’.

1909.- Primer día de la "Semana Trágica" de Barcelona.

1971.- Lanzamiento del Apolo 15 a la Luna.

1984.- Se crea la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) (LaLiga).

2002.- Abre sus puertas en Buenos Aires el Museo Evita.

2014.- Pedro Sánchez asume el liderazgo del PSOE.

2016.- Hillary Clinton hace historia al convertirse en la primera mujer candidata a la Presidencia de EE. UU.

2017.- Mariano Rajoy se convierte en el primer presidente en ejercicio en declarar como testigo en un juicio, en este caso el de Gürtel.

¿Quién nació el 26 de julio?

1856.- George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés.

1870.- Ignacio Zuloaga, pintor español.

1875.- Antonio Machado, escritor español.

1925.- Ana María Matute, escritora y académica española.

1943.- Mick Jagger, cantante británico de rock.

1962.- Fernando Grande-Marlaska, magistrado y político español.

1964.- Sandra Bullock, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 26 de julio?

1937.- Gerda Taro, fotógrafa alemana muerta durante la guerra civil española.

1952.- Eva Duarte, esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón.

1959.- Manuel Altolaguirre, poeta español.

1962.- Raquel Meller, cantante española.

2020.- Olivia de Havilland, actriz estadounidense.

2021.- Menchu Álvarez del Valle, periodista y abuela paterna de la Reina Letizia.

¿Qué se celebra el 26 de julio?

Hoy, 26 de julio, se celebra el Día de los Abuelos.

Horóscopo del 26 de julio

Los nacidos el 26 de julio pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 26 de julio

Hoy, 26 de julio, se celebra san Joaquín, santa Ana, padres de Nuestra Señora, y santa Exuperia.