Madrid propone que las personas vacunadas del coronavirus puedan moverse libremente en Semana Santa

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido que todas las personas vacunadas del coronavirus "deberían poder moverse libremente" por todo el país.

La Comunidad de Madrid está en pleno debate de si cerrará o no perimetralmente la comunidad durante las vacaciones de Semana Santa 2021. El vicepresidente Aguado ha insistido en la posibilidad de permitir la movilidad y flexibilizar los cierre perimetrales. Y ha añadido que se trata "de una opinión personal" y no de lo que se está planteando en el gobierno madrileño, asegura que no es una postura oficial.

Los expertos aseguran que las personas vacunadas están inmunizadas contra el coronavirus, no pueden padecer la enfermedad, pero sí transmitirla.

Ignacio Aguado apuesta porque la Comunidad de Madrid continua abierta, como hasta ahora, para encontrar un balance entre el aspecto sanitario y el económicos. Fue él quien aseguró que para Semana Santa, Madrid está planteando flexibilizar las restricciones de movilidad, incluso atrasar el toque de queda, ahora está fijado en las 23:00 horas.

El toque de queda es para la ejecutiva madrileña un factor de prioridad y que será el próximo viernes cuando la Consejería de Sanidad anuncia las nuevas restricciones que afecten a la Comunidad. Se prevé que ahí pueda anunciarse atrasar hasta las 00:00 horas el toque de queda.

Esta tarde en el Consejo Interterritorial se debatirá las restricciones que adoptarán las comunidades para la Semana Santa, la intención del gobierno es crear un plan común para todas.

La Comunidad de Madrid es la comunidad con la mayor tasa de incidencia acumulada de toda España, aunque los contagios están disminuyendo cada día.