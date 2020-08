Madrid prohíbe comer y beber en el Metro y en los autobuses para evitar que los usuarios se quiten la mascarilla

Madrid va a prohibir comer y beber en el Metro y en los autobuses interurbanos para reducir el riesgo de contagio del coronavirus, una medida que entrará en vigor en los próximos días. Esta nueva norma va a ser incluida en la próxima modificación de la orden que incluye las medidas acordadas el pasado día 14 entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas

Según ha explicado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, estas nuevas medidas están previstas que sean efectivas "mañana o pasado" tras su publicación en el Boletín Oficial de Comunidad de Madrid (BOCM).

La prohibición en el transporte público de Madrid corresponde a una propuesta que el Ministerio de Transporte habría trasladado a la Consejería de Sanidad madrileña. Esta medida evita la manipulación de la mascarilla (quitándola y poniéndola) y reduciendo así aún más el peligro de infectarse.

La norma ya rige en los autobuses de la EMT de la capital, en los que no se puede ingerir comida ni bebida. "No está permitido ingerir alimentos ni bebidas en los alimentos de la EMT, por tanto no está permitido que por hacer esa acción uno se pueda quitar la mascarilla", ha asegurado el alcalde José Luis Martínez Almeida.

Desde el pasado 29 de julio en la Comunidad de Madrid la mascarilla es obligatoria a partir de los 6 años en espacios de uso público tanto cerrados como abiertos, salvo en el caso de comer o beber o en espacios naturales fuera de núcleos urbanos.