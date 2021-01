Madrid pedirá oficialmente este jueves que se declare la zona catastrófica por el temporal Filomena

El ayuntamiento de Madrid presentará este jueves el informe de daños para solicitar la declaración de zona catastrófica tras el paso de la borrasca 'Filomena' por la capital.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirma que los servicios municipales han podido constatar "graves daños en la ciudad a medida que se recupera el acceso a diferentes instalaciones y edificios". Los informes recopilados apuntan a "cientos de millones de euros" entre daños a instalaciones, arbolado y prejuicios a privados. Inciden también en que se ha producido la peor nevada en más de medio siglo, seguida de una ola de frío también histórica.

José Luis Martínez-Almeida insinuó el pasado domingo la posibilidad de pedir esta declaración para la ciudad tras el paso del temporal 'Filomena' por la capital del país.

Sin embargo, en ese momento, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que "no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados" como para declarar la ciudad de Madrid zona catastrófica por el temporal de nieve. Después el Gobierno ha matizado que se estudiará la situación pero no se decidirá nada hasta que no finalice la alerta en Madrid.

Desde el PP, durante toda la semana han insistido en que la declaración de la zona catastrófica en Madrid es imprescindible.