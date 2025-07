Panza de burro: El fenómeno meteorológico que hace de sombrilla natural en las Palmas de Gran Canaria

En pocos lugares de España se puede disfrutar de una temperatura suave, por debajo de los 24 grados, en incluso a veces un poco fresca, en pleno verano. Esto es lo que sucede en los meses de julio y agosto en Las Palmas de Gran Canaria, cuando la ciudad queda cubierta por un mar de nubes. "Es la panza de burro de todos los años, son nubes que se acoplan aquí y no se van", dice una señora. Es un fenómeno meteorológico conocido como "panza de burro" por su similitud a la barriga blanca y mullida de un asno, y que está presente el 90% del verano haciendo la labor de sombrilla natural. "Canarias está bajo la influencia del anticiclón de las azores que genera un flujo del nordeste que es fresco húmedo y por otro lado la masa de aire desciende y se calienta. La nubosidad queda retenida en la horizontal con la orografía de las islas", explica David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias.

Si paseamos por la Playa de Las Canteras la vemos casi vacía, no hay aglomeraciones y algunos usuarios incluso pasean con ropa. Lo mismo ocurre en el paseo o las terrazas donde podemos encontrar a los más frioleros cubiertos con chaquetas. Esto hace de la ciudad un paraíso para muchas personas: "Me encanta porque refresca, no te agobia", dice una vecina. "Encantada, es la temperatura más agradable que podemos tener…En Madrid estamos con casi 40 grados", explica una turista.

Pero a otros en cambio no les hace tanta gracia no ver el sol: "Mucha humedad y poco sol", dice un hombre abrigado con una sudadera. "Es un poco molesto sobre todo por el aire que corre y demás", dice un usuario de la playa. "¡Parece que estamos en invierno!", exclama una señora.

Pero todos tranquilos porque en Gran Canaria hay microclimas para elegir: "Cuando queremos sol nos vamos para el sur que a 20 kilómetros ya tenemos 10 grados más de temperatura y sol garantizado", explica una mujer.

Nosotros cogemos el coche y nos vamos al sur para comprobarlo. Vamos circulando bajo el manto de nubes hasta que en un punto a menos de 30 kilómetros de la ciudad, a la altura del aeropuerto, el cielo se despeja de golpe y las nubes desaparecen por completo dando paso a un sol espléndido.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos explican que entre el norte y el sur de la isla se producen diferencias de tiempo de unos 10 grados, por ejemplo este mismo fin de semana en la capital grancanaria no se han superado los 24 grados y en el sur se han llegado a rozar los 33.

Así que si están de vacaciones y quieren disfrutar de tomar el sol y de las altas temperaturas solo tienen que desplazarse unos kilómetros hacia el sur porque Gran Canaria, conocida como el "continente en miniatura", brinda todas las posibilidades.

