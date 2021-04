Con luz, electricidad y wifi, así es la casa de Andrés, un joven que lleva 6 años construyendo su propia cueva

Andrés es un joven que lleva alrededor de seis años construyendo su propia cueva. Explica que empezó a picar con 14 años, con un enfado de adolescentes. Ahora Andrés ya ha cumplido 20 años y cuenta que, gracias al confinamiento, ya tiene prácticamente su casa terminada.

Asegura que no es una casa con demasiados lujos, pero que cuenta con "luz, electricidad, calefacción y wifi". Su amigo Andreu Palomero, ha sido quién le ha ayudado a construir "su casa" porque asegura que los dos tienen "mucha energía". "Hacer una cueva nos pareció lo más normal del mundo", explica el amigo.

El joven de 20 años cuenta que fue de los pocos jóvenes que no se aburrió en el confinamiento y que "con menos de 50 euros" ha conseguido hacer su casa porque "eso de pagar 100.000 euros por una casa nunca lo he visto, siempre he dicho que puedo vivir más barato".