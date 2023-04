La lucha de los vecinos de la playa de Babilonia para que no derriben sus casas: "Prefiero morir antes que ver eso"

El Tribunal Supremo ha avalado el derribo de las casas de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura, en Alicante. La marea lleva años destrozando estas viviendas situadas en primerísima línea de costa. Muchos de los vecinos afectados aseguran que van a recurrir la sentencia.

Viven en frente de una playa de la que queda muy poca arena. Estos últimos años los temporales y la marea ha acabado con casi toda la costa. Sin embargo, estos vecinos aseguran que no se van a mover de donde están y que van a seguir luchando por mantener sus viviendas. Es por eso que han pedido que se prorrogue la concesión administrativa, pero el Supremo la ha rechazado debido al mal estado en el que se encuentra la playa. De hecho, el mar ya ha derribado alguna de estas casas.

Los vecinos tratan de proteger las que queda acumulando piedras y escombros. "Hemos aprovechado los escombros y se trajeron piedras para reforzar", cuenta una de las afectadas. Frente al bloque de viviendas han construido una especie de muro para retener la marea. Una solución desesperada que ha permitido que algunas de las casas hayan podido aguantar frente a la fuerza de la naturaleza.

Han pedido una prórroga del derribo

"No es lo mismo que venga un maremoto y te lo destruya todo a que sea porque han pasado los años y no ha querido nadie hacer nada", explican enfadados. No están de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo y aseguran que tienen derecho a seguir viviendo ahí.

"Prefiero morirme antes que ver eso"

La mayoría son hogares que han ido pasando de generación en generación. Elia, por ejemplo, lleva toda su vida en esa zona: tiene 82 años y llegó cuando era un bebé. Defiende que es injusto lo que quieren hacer: "Prefiero morirme antes que ver eso", cuenta.

Manuel López, secretario de la Asociación Guardamar Playa, pide una prórroga del derribo. Defiende que las casas son seguras, que han pasado un informe técnico y que no tienen que pagar las consecuencias de que no quede playa.

Sin embargo, si finalmente no prospera el recurso presentado por los vecinos ante el Tribunal Constitucional, una máquina procederá a su derribo.