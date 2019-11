Los vecinos denuncian que los "sin techo" han ocupado una playa de Las Palmas

Los vecinos denuncian que los "sin techo" montan las tiendas junto a las barcas o usan colchonetas para pasar la noche al raso en la playa de las Alcaravaneras en Las Palmas de Gran Canaria.

Se han hecho los dueños de la playa. Hacen sus necesidades en la arena.Se duchan y se afeitan en el balneario "han destrozado puertas, gritos, peleas..." "me han robado" , aseguran los denunciantes.

El ayuntamiento ha pedido a los servicios sociales que intervengan y les ayuden. El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, indica que su departamento da parte "continuamente" tanto a la Policía Local como a los Servicios Sociales para que intervengan, ya que es algo que excede de "nuestras competencias".

Hay dos tipos de personas que duermen en la playa: los mochileros, a los que desaloja la policía, y los sin techo que requieren un trabajo a largo plazo para que acudan a servicios sociales

Para el concejal hay dos tipos de personas que pernoctan en Las Alcaravaneras: "mochileros que están de paso y que, desde que son detectados se avisa a la Policía para que sean desalojados y, en segundo lugar, los que duermen en la playa porque son personas sin hogar. En este caso, el tratamiento es distinto "porque entendemos que no se les puede aplicar únicamente una medida policial. No tiene fácil solución, porque requiere un trabajo a largo plazo para que acudan a los recurso sociales, pero no se les puede obligar".