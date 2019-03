Los vecinos de La Macarena montan sus propias patrullas vecinales para acabar con la inseguridad y trapicheo de droga

"Defecan en la calle, también han traído parte de prostitución, atacan los comercios, tengo que tener un cuidado horroroso porque día sí y otro no me dicen que me van a matar" explica una vecina del barrio sevillano de la Macarena.

Como ella muchos dicen estar preocupados por la violencia y la suciedad que sufre el barrio de Sevilla. Ahora se han organizado en patrullas vecinales para poner orden. El último episodio ha sido un intento de robo a una menor.

Los enfrentamientos son habituales en la Macarena, esta vez ha sido por el robo a punta de navaja a una menor. Un familiar de la chica amenaza con dar una paliza al presunto autor del atraco y se lleva un cabezazo como el que aparece en las imágenes.

También personas sin techo hacen sus necesidades en plena calle y aunque los vecinos se los recrimina, no hay manera de terminar con el problema. Se quejan de que la Policía no acude a sus llamadas o tarda en llegar. Por ese motivo han organizado patrullas vecinales.

A la falta de higiene se suma la inseguridad. A una de las vecinas ya le han quemado la puerta de su local tres veces y a otra la tiraron al suelo para robarle el bolso.

Hartos de la degradación del barrio, los vecinos patrullan las calles. Su misión es acabar con la inseguridad y el trapìcheo de droga.