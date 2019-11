Los padres de Diana Quer se pierden el alegato final de 'El Chicle'

Los padres de Diana Quer, Juan carlos Quer y Diana López Pinel, se han perdido la última sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de A Coruña por la muerte de su hija. Se han perdido el alegato final de la defensa que ha cuestionado las pruebas aportadas por los investigadores y también se han perdido el alegato final de Enrique Abuín, 'El Chicle' que ha vuelto a pedir perdón.

"Hoy tengo que estar aquí en vez de estar en Santiago en la última palabra de 'El Chicle', lamentablemente es así" ha dicho la madre de Diana

Los padres tenían que acudir a los juzgados de Pozuelo de Alarcón a una vista sobre su procedimiento de divorcio. " Me gustaría estar en Santiago pero lamentablemente tengo que estar aquí porque mi ex marido me ha puesto una nueva demanda como siempre para que pueda quitarme y todo y más" ha dicho a los medios de comunicación la madre de Diana. "Hoy me reclama propiedades que dice son de él" ha añadido.

Por su parte el padre de Diana, Juan Carlos Quer, ha declinado hacer declaraciones, porque se trata "de un asunto privado" ha dicho.