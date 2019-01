Los fuegos artificiales provocan un incendio en un edificio en Las Palmas

El Centro Municipal de Emergencias (CEMELPA) de Las Palmas de Gran Canaria no registró esta Nochevieja grandes incidencias, salvo un incendio en un domicilio en una vivienda del barrio de La Minilla provocado por pirotecnia en el que no se produjeron heridos. Además, hubo seis incendios leves en contenedores, tres reyertas, un accidente con un herido, un vuelco de un vehículo en el que no se produjeron heridos y un detenido, informa el Ayuntamiento en una nota.

Durante la noche, agentes de la Policía Local realizaron los habituales controles de tráfico y seis de las pruebas de alcoholemia fueron positivas.