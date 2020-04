Los farmacéuticos, otro de los colectivos expuestos al coronavirus: "Sentimos mucha angustia"

Otro de los colectivos que combate en primera línea contra el coronavirus son los farmacéuticos. Los datos reflejan que, desde que empezó la pandemia en España, ha habido 493 contagios y 11 fallecidos en este colectivo.

Esta situación ha provocado que 48 farmacias en toda España tengan que cerrar. "Sentimos mucha angustia", asegura Natalia Vázquez, farmacéutica de Xunqueira de Ambía (Ourense). "Me gustaría poner en valor el esfuerzo que se está sacando desde todas las farmacias que conformamos el territorio español", añade.

Por esto, piden más medidas de protección ya que las mamparas transparentes que les distancian de los clientes no son suficientes. "No hemos tenido equipos de protección. Los que habíamos pedido nos los han incautado y el gobierno no nos suministró, en ningún momento, ninguna protección", afirma la vicepresidenta de la Federación de Farmacias de España, María José Garcia. "Hasta ahora no hemos tenido mascarillas casi ni para nosotros y las pocas que conseguimos, a un precio muy elevado", explica.

La última víctima mortal se produjo en un establecimiento de A Coruña. Un farmacéutico se contagió de coronavirus y su mujer, que trabaja con él, también tuvo que ser ingresada aunque su vida no corre peligro.

Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Farmacéuticos, explica que hoy por hoy no están abastecidos para dar cobertura a las necesidades de los ciudadanos. "Estamos recibiendo mascarillas en un número escaso o nulo", asegura.

Los farmacéuticos ofrecen al Gobierno la red de las 22.000 farmacias que hay en España para dar las mascarillas a toda la población. "Sería -afirman- una forma eficaz de distribuirlas y hacerlas llegar a todos los puntos". Asimismo, denuncian que en esta crisis hay proveedores externos que aprovechan para colocar estos bienes esenciales, como mascarillas y guantes, a unos precios desorbitados y por ello piden al Gobierno que fije precios en origen y en destino.