Localizan sin vida a José Hernaiz, el camionero desaparecido en la Alcudia tras el paso de la DANA

El cuerpo sin vida de José Hernaiz Montoro, camionero de 64 años que desapareció durante la reciente DANA en la Comunidad Valenciana, ha sido encontrado cerca de su camión. Según ha informado su hija Nerea a Antena 3 Noticias, al parecer el agua lo arrastró unos metros más abajo. Hernaiz fue reportado desaparecido el pasado martes en la Alcudia. Tras su desaparición se inició una búsqueda intensa, que ha concluido con el hallazgo de su cuerpo en una de las zonas más afectadas por las lluvias.

La última vez que se tuvo contacto con Hernaiz fue cuando decidió abandonar su camión para pedir ayuda. Según relató su hija Nerea a Antena 3 Noticias, el dueño de un vivero cercano le recomendó dejar el camión, ya que las condiciones meteorológicas impedían seguir conduciendo. "Creemos que se bajó para buscar ayuda y alertó al 112 sobre el peligro. Esa fue la última vez que tuvimos noticias suyas", explicó Nerea. Más tarde, al mediodía, la Guardia Civil y el propietario del vivero encontraron el camión en buen estado, sin indicios de que el agua hubiera alcanzado la cabina.

Desde que el camión de Hernaiz fue hallado el martes en el barranco de Benimodo, en l’Alcúdia, su familia y las autoridades no cesaron en la búsqueda. Nerea, su hija, expresó su angustia y movilizó a conocidos y redes sociales para localizarlo. "Mi padre es un conductor con experiencia. Creíamos que podría haberse refugiado en algún lugar seguro, pero no teníamos noticias de él desde entonces", explicaba. Finalmente, tras varios días de trabajo, los servicios de emergencia han localizado el cuerpo sin vida en el barranco de Prado. Nerea ha pedido comprensión y respeto por sus días de duelo y ha informado que no hará declaraciones.

Otro camionero desaparecido

Mientras las autoridades atendían la desaparición de Hernaiz, otro camionero, Bassem, un conductor de camión de 72 años, que perdió el control de su vehículo al intentar cruzar una balsa de agua en la circunvalación de Valencia el pasado martes. Desde entonces, no se ha tenido noticia alguna de su paradero.

Maya, su hija, explicó en declaraciones a Antena 3 Noticias que el martes fue la última vez que supieron de él: "Volvía a dejar el camión, pero no llegó". La familia fue informada por el jefe de Bassem, quien también confirmó que ese era su camión, aunque no se ha encontrado ni rastro del vehículo ni del conductor.

Más de 200 víctimas mortales

Hasta el momento, se han confirmado 211 víctimas mortales, mientras que las tareas de búsqueda continúan para localizar a personas aún desaparecidas. En un esfuerzo por intensificar las labores de rescate y apoyo, el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha solicitado al Gobierno de España el despliegue de 5.000 efectivos militares adicionales. En respuesta, el presidente Pedro Sánchez ha confirmado la llegada de estos refuerzos, de los cuales 4.000 efectivos estarán presentes este mismo sábado y los 1.000 restantes se unirán mañana a primera hora. Además, se movilizarán 5.000 agentes entre policías y miembros de la Guardia Civil, duplicando la cantidad actual, y se enviará un buque anfibio a la zona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com