La llamada de una hija que busca a su padre, camionero desaparecido en la DANA: "Ni han encontrado el camión ni a él"

Siguen llegando imágenes del trágico martes tras el paso de la DANA. Un camión estaba circulando en la carretera de circunvalación de Valencia. Intentó atravesar una balsa de agua pero finalmente perdía el control. Desde entonces, su conductor, Bassem de 72 años, está desaparecido. Este viernes su hija ha atendido a Antena 3 Noticias para hablar sobre su padre.

Maya comenta que lo último que saben de él es que "el martes volvía a dejar el camión y no llegó". "Luego el jefe nos llamó y nos dijo eso, que el camión era ese y desde entontes no sabemos nada. Hemos llamado a la Policía y a la Guardia Civil y de momento ni han encontrado el camión ni a él", lamenta la hija del desaparecido. No saben "nada" del conductor. El último contacto que tuvo la empresa era "que había recogido la carga que tenía que coger".

Según el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el número de desaparecidos es indeterminado, que han "recibido miles de llamadas". Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este viernes la incorporación el sábado de 500 militares más a las tareas que se llevan a cabo en las poblaciones afectadas por el temporal en la provincia de Valencia tras el paso de la DANA.

"Imposible saber el número de desaparecidos"

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha explicado en Antena 3 Noticias que "ahora mismo hay 1.700 soldados desplegados y al final del día habrá 2.000 pero no es tanto el número, lo importante es el material y la maquinaria que llevan y necesitan, que es completamente esencial para trabajar. Esto requiere una labor logística que se hace fuera del escenario y eso hace que miles de militares estén implicados en eso".

A la pregunta de por qué Defensa no toma las riendas después de ver que los medios de comunicación han llegado antes, Robles ha dicho: "Porque no es competencia de Defensa en este momento, no es lo mismo llegar con un coche que llegar con todo el material". Además añadió: "El número de desaparecidos es imposible saberlo, hay muchas personas dentro de coches, en edificios bajos... El Ejército está haciendo todo lo posible para tratar de determinar aquellos sitios en los que pensamos que puede haber personas sin rescatar".

Las imágenes devastadoras que ha dejado la DANA a su paso por la provincia de Valencia se siguen sucediendo. Este viernes comienza el segundo de los tres días de luto oficial por las víctimas mortales y en solidaridad con los afectados por esta catástrofe. Los servicios de Emergencias insistían este viernes en un nuevo llamamiento a que nadie se desplace a la zona afectada en vehículo, "ni siquiera para ayudar". "Por favor, no os desplacéis con vehículos ni siquiera para acudir a ayudar a las zonas afectadas por la #DANA. Se están produciendo retenciones, se están colapsando las vías de acceso y los servicios de emergencias están teniendo problemas para poder hacer su trabajo. Gracias por vuestra comprensión y solidaridad".

