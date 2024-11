El parking de Bonaire podría esconder más víctimas mortales tras la DANA: "Muchos bajaron a salvar su coche"

Tiempo, eso es lo que le faltó a la mayoría de vecinos de las zonas más afectadas por la peor DANA del siglo en Valencia. Algunos perecieron ante la incesante riada, otros se quedaron encerrados y siguen desaparecidos tres días después de una de las jornadas más tristes en la historia reciente de España.

El periodista de Antena 3 Noticias, Vicente Ibáñez, ha informado en directo desde uno de los aparcamientos que terminó completamente inundado y en el que se piensa que hay varias personas sin vida en su interior. La riada sorprendió a más de 300 trabajadores y compradores que se quedaron atrapados la noche del martes en el centro comercial Bonaire -uno de los más grandes de Valencia-, y es que el agua tenía tanta fuerza que arrastró decenas y decenas de coches al interior del parking subterráneo. El agua subió tan rápido que en cuestión de una hora llegó al techo superando los tres metros de altura, y por eso la UME trabaja desde este pasado viernes achicando agua, pero reconocen que "se tardará varios días".

"Mucha gente bajó corriendo a salvar su coche, pero pensamos que en esa media hora no sabemos si tuvieron tiempo a salir de ahí"

Una vez se termine de limpiar y desatascar el garaje se podría hacer un balance del número de personas que puede haber en el interior: "Por lo que vi... no sé si la gente que bajó tuvo tiempo para sacar el coche de ahí, la gente bajó corriendo y nosotros subimos pero algunos decidieron ir a salvar su coche, y pensamos que en esa media hora no sabemos si tuvieron tiempo a salir de ahí", nos cuenta un testigo de lo sucedido. El centro comercial tiene capacidad para 5.700 plazas de parking tanto en superficie como en subterráneo.

Apenas hubo tiempo de reacción

Esta tragedia ya supera los 200 muertos y todavía hay miles de personas desaparecidas, pero son decenas de miles los afectados, muchos de ellos se han quedado sin sus casas.

"Toda la comida que tenemos es de amigos y voluntarios"

"Toda la comida que tenemos es de amigos, lo más increíble ha sido ver a gente joven y anónima a darnos agua, papel higiénico... No tenemos nada. Yo no he visto a ningún policía, agente, militar ni nada, solo un helicóptero dando vueltas, que nos ponía muy nerviosos", ha explicado este sábado una damnificada de Alfafar a Matías Prats.

"Estamos abandonados, completamente solos... ya no puedo más"

Aunque mucho más desgarradora es la petición de Paula, vecina de Aldaya, tras las terribles consecuencias que ha traído esta DANA a su municipio: "Estamos abandonados, desbordados. Estamos completamente solos. Necesitamos gente con palas para quitar el fango, escobas de jardín, profesionales tipo fontaneros, electricistas que puedan solucionar los temas eléctricos lo antes posible. No salimos en ningún medio. No puedo más", decía emocionada y con la voz rasgada.

