Un local asturiano recibe una crítica negativa por no tener tronas para niños pero permitir perros

Desde que surgieron las páginas web en las que se pueden dar opiniones sobre cualquier establecimiento de hostelería, muchos usuarios acuden para buscar información sobre el local que van a visitar. Saber si hay comida apta para veganos o celíacos, si tienen menú del día o si se puede entrar con animales, son algunas de las cuestiones que el usuario pretende averiguar al entrar.

No todos los locales tienen servicios para todo tipo de clientes. Hay un tema que lleva tiempo generando polémica y es el acceso de familias con niños, pues en algunos establecimientos ha sido prohibido. Sin embargo, el acceso con animales de compañía cada vez es mayor. Cuando existe un establecimiento en el que se encuentran ambos servicios, la opinión en estas páginas se dispara.

En un local de Gijón conocido en la zona con buenas opiniones, obtuvo una calificación negativa. "Tenía intención de ir a cenar a este sitio, pues sus críticas me parecen muy buenas. [...] El problema es que no pudimos ir porque carecen de tronas para niños pequeños. Me parece estupendo que piensen en que los perros se sientan cómodos en el local, pero también deberían pensar en las familias con niños", escribió una usuaria en una página web de comentarios.

El otro lado del problema es lo que critican muchos hosteleros. Con cierta frecuencia, los usuarios dejan opiniones sin ir al propio establecimiento. Lo que genera una reputación negativa para el propio negocio.