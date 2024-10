De llegar en patera y los bajos de un camión a convertirse en deportista de élite y policía: la historia de dos inmigrantes ejemplares

Tenían 15 años, menores de edad, cuando decidieron hacer la peligrosa travesía que lleva desde África a España. Uno, Kone Yossodjo, costamarfileño de origen, lo hizo en patera tras llegar desde su país a Marruecos en barco; el otro, Marouane Chhayby Braik, marroquí, lo hizo en los bajos de un camión. Ambos pasaron por las ayudas en centros de acogida porque dejaron todo su corto pasado atrás, familiares incluidos, para buscarse un porvenir. Los dos, que no se conocían de nada, han contado sus historias de la mano de Accem, una organización que como cuentan en su web, es "sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad".

"Me esforcé mucho, entrené con toda mi energía"

Bajo la campaña 'La Brecha de los Sueños', dirigida a romper con las barreras de lo que aspiran los niños migrantes en países desarrollados. Pero si se es constante y con la ayuda necesaria, esos sueños en periodo infantil se convierten en realidades en la etapa adulta. "Me esforcé mucho, entrené con toda mi energía", asegura Yossodjo. Pero la primera barrera que encontraron fue la del idioma. Se esmeraron en aprender español para después ir a por sus metas. El primer escollo habría sido, como reconocen, "imposible de no ser por la ayuda que recibieron".

"Un país de oportunidades", pero con margen de mejora

Estos inmigrantes ejemplares tienen claro de dónde vienen y dónde están. Son agradecidos con la acogida, y de España destacan que los sueños que se persiguen se pueden conseguir, porque es "un país de oportunidades". Pero preguntados sin en algún momento han sentido xenofobia por su origen o color de piel, son tajantes: "Sí, en la calle varias veces, especialmente cuando algunos cambiado de acera al cruzarse con nosotros, o la forma en la que te hablan, con cierto desprecio", declara Yossodjo, mientras Chhayby Braik asiente. Eso sí, dejan muy claro que en el ámbito laboral se les trata con respecto e igualdad.

Quiénes son y qué han conseguido

El costamarfileño es corredor de fondo, y como llegó a decir su entrenador, Paco Vallés, "nadie es capaz de seguir su ritmo". Mientras entrenaba duro, se ganaba la vida en un restaurante de comida rápida. Su palmarés impresiona: primero de Andalucía en 3000 metro, en la categoría sub18; subcampeón de España en 3.000 metros sub18; y primero de Andalucía en 5.000 metros sub20.

Ahora tiene 23 años y quiere ser un profesional de la Sanidad. Cuando llegó a España, fue trasladado al centro de acogida de menores extranjeros Miguel de Mañara de la Fundación SAMU, en Dos Hermanas (Sevilla), y es toda una celebridad en las Instalaciones Deportivas La Cartuja, donde entrena. Decidió hacer la larga travesía desafiando a la muerte cuando su padre falleció, teniendo que dejar atrás a sus otros tres hermanos y a su madre. Con otros 12 chicos, cruzó el Estrecho en una patera y desembarcó en Tarifa.

"Yo no tenía nada y lo he conseguido"

Marouane Chhayby Braik, por su parte, es policía local en Dos Hermanas (Sevilla). Llegó a España en los bajos de un camión. "Es algo muy peligroso lo que hice, han muerto muchos así, era un inconsciente", recuerda. Él también tuvo que decir adiós a sus padres cuando aún era un crío. Pero el camino emprendido le ha dado frutos, ha conseguido lo que siempre quiso, ser policía. "He estudiado muchísimo, muchas horas, y lo puede hacer cualquiera, yo no tenía nada y lo he conseguido", dice orgulloso. En sus actuaciones, cuando le toca tener que hablar con un inmigrante que no esté bordeando la ley, le da consejos para enderezar su camino: "me respetan, quizá incluso más que a mis compañeros, quiero que me vean como ejemplo para salir de malo que estén haciendo", concluye.

'La Brecha de los sueños', financiada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuenta con un amplio programa de acciones de sensibilización en diferentes ciudades españolas. La línea de trabajo en la que se inscribe el programa, además, responde a las inquietudes de un país como España, donde uno de cada cuatro niños nacidos entre 2021 y 2023 tiene un padre o una madre extranjero, tal como refleja el censo anual de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com