Llega el 'turismo energético' a Canarias: huyen del frio y de los gastos de calefacción

Canarias espera acabar este 2022 con más de 14.000.000 de visitas, algo que supondría recuperar casi al 96% el turismo prepandemia. En todo esto, tiene mucho que ver el 'turismo energético', que es aquel que huye del frío y los gastos que conlleva la calefacción. Son muchas las empresas alemanas que ya están buscando alojamiento en las islas para sus trabajadores de cara al invierno

Estos ciudadanos que llegan del 'turismo energético' proceden de lugares muy diferentes y trabajan para diversas empresas, en sectores que tienen poco que ver. Sin embargo, el motivo por el que llegan a Canarias es el mismo: "The best weather in Europe" (el mejor clima de Europa).

En las imágenes que acompañan esta noticia conocemos a Tania, es quien más tiempo lleva en Canarias y explica que "voy a pasar todo el invierno aquí", ya que quiere evitar el frío de Alemania. Allí "estaría todo el tiempo en la casa, está haciendo mucho frío y aquí puedo estar en manga corta en la terraza" confiesa. Esto es lo que buscan muchos de los trabajadores europeos que se mudan a Canarias estos días. Confiesan que llegan "escapando del invierno" y que "está cerca, es bonito y cálido".

Durante la semana, el tiempo que trabajan todo permanece en absoluto silencio, además "está totalmente alquilado durante el mes de noviembre y diciembre". La zona tiene abundantes ofertas, "una zona muy bonita con amplia oferta cultural y gastronómica".

Algunos de estos trabajadores son autónomos, mientras que a otros los envían sus empresas con la intención de ahorrar energía: "por el sol, por el buen tiempo", otros dicen que "en Finlandia están ya casi a menos 12 grados" por lo que aseguran "no tenemos necesidad de usar gas" o "la calefacción brilla por su ausencia".

Canarias lanza una campaña

Además de las islas Canarias, que han lanzado una campaña especifica para captar este tipo de turistas, hay otras comunidades como la valenciana que perciben impulsos en estas nuevas formas de viajar, algo que podría beneficiar a otros países como Turquía o los del norte de África.

Canarias ya es un destino tradicional de europeos que quieren vivir sus inviernos en lugares más cálidos, el otoño-invierno es su temporada alta, aunque ahora los turistas extranjeros tienen otra razón para quedarse por largas temporadas, ya que así ahorran la calefacción en sus países.

Con 'Escapistas de invierno', el archipiélago ha lanzado una campaña en 14 países dirigida a los que buscan escapar del frío y de la alta factura energética. Se trata de una campaña que se suma a otra dirigida a europeos mayores de 55 años para atraerlos durante más de 50 días, un segmento del mercado atractivo porque se dejan una media superior a los 3.100 euros por estancia.