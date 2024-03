Llega a Santiago el grupo de adolescentes enganchados al móvil que se propuso hacer el Camino sin mirarlo

El reto no era fácil, pero lo han conseguido. Un grupo de diez adolescentes ha llegado a Compostela después de completar el Camino de Santiago -desde Sarria (Lugo)- desconectados totalmente del móvil y de las redes sociales. Mas de 100 kilómetros y casi una semana de total desconexión para disminuir la dependencia a las nuevas tecnologías.

“Ha sido muy enriquecedor tanto para ellos como para nosotros. Han sido capaces de estar sin el móvil durante estos días. También hicimos terapia y en los albergues nos reuníamos para compartir nuestras inquietudes” explica Gonzalo Soria, psicólogo y uno de los monitores que acompañaron a los chavales.

“Al principio pensaba que no iba a ser capaz. Durante al Camino tienes la cabeza en otras cosas y no echas en falta el móvil para nada. He aprendido también a relacionarme con otras personas y no refugiarme tanto en las tecnologías” explica a Antena 3 Noticias una de las participantes en esta experiencia. “Ha sido muy gratificante, y espero que esto me sirva para no tener tanta dependencia del teléfono” añade otra compañera.

Ahora este grupo de diez chavales inicia un nuevo camino en sus vidas. Lo harán un poco más alejados del móvil y de las redes sociales que para ellos se convirtieron en un problema.

El uso del móvil en adolescentes

El 80% de los jóvenes de entre 12 y 18 años hace uso del móvil de una forma intensiva. Un 18% de los adolescentes lo usa de forma compulsiva. Se trata de algo que ocurre en muchas personas de mayor edad, aunque hay que vigilarlo más en los menores.

Expertos en psicología, psiquiatría y en el tratamiento de la adicción a las nuevas tecnologías coinciden en que esta dependencia se puede prevenir con el fomento de buenos hábitos de uso desde edades tempranas. En los últimos años la nomofobia se ha convertido en una gran preocupación para las familias con niños y para profesionales que tratan de combatir el miedo irracional a estar sin teléfono móvil.

