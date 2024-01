¿Cómo limitarán los móviles el acceso al porno a los menores?

Pedro Sánchez ha anunciado la puesta en marcha de un plan del Gobierno para prohibir el acceso a los menores a contenidos pornográficos en Internet. La ley integral se basa entre ejes: el jurídico, el educativo y el tecnológico. Falta por conocer cómo implantará el Ejecutivo la medida, ya que se deberán hacer cambios en los dispositivos electrónicos.

De ahí que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿Cómo cambiarán nuestros dispositivos para que los menores no puedan acceder a los contenidos pornográficos?

Así podría funcionar la nueva herramienta

Todavía no se sabe si lo harán mediante un QR, un certificado digital o una aplicación. Lo que sí está claro, según las declaraciones dadas por el presidente del Gobierno en la última entrevista con 'El País', que la herramienta estará lista en verano. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentó el pasado 14 de diciembre una "propuesta práctica y efectiva de sistema de verificación de edad". El organismo informó de que es "técnicamente posible" la protección de los menores del acceso a contenidos inadecuados.

Javier Sanz, CEO DE ASL Zone, asegura que "hasta el momento, los sistema de verificación de edad que han aplicado las páginas de contenido para adultos no ha funcionado". Actualmente, este tipo de webs tienen la obligación de preguntar a los usuarios si son o no mayores de edad. Solo basta con darle al botón de 'aceptar' para acceder a los contenidos pornográficos.

Con el nuevo plan de Gobierno, esto parece que va a cambiar a pesar de desconocer el formato con el que lo harán. "Seguramente tendrán que utilizar lo que se conoce como KYC, que obliga al usuario a compartir su Documento Nacional de Identidad y un selfie que verifique que la persona que está accediendo a los contenidos".

Esta práctica la realizan muchas compañías para verificar la identidad de los usuarios. El sistema, por sus siglas en inglés 'Know Your Customer' (Conoce a Tu Cliente), podría ser con el que están trabajando en conjunto tanto la AEPD como la Fábrica de Moneda y Timbre. Sanz cree que unos de los inconvenientes a los que se pueden enfrentar los informáticos pasa por la gratuidad de la herramienta. "Hay que ver si se va a proporcionar de forma gratuita a las páginas que ofrecen este tipo de contenidos porque actualmente conllevan un coste y obviamente no va a ser sencillo que se pueda controlar esto", destaca el CEO de ADSL Zone.

"Sería un gran avance para luchar contra el machismo"

Sira Rego, la ministra de Juventud e Infancia, aseguraba en diciembre que los centros educativos y las familias son claves para controlar el uso que hacen los menores en internet. Beatriz Martín Sánchez, maestra de educación infantil, valora positivamente la medida y considera que "los menores no deben de tener acceso al porno en ninguno de los casos, con 12 años menos aún".

A pesar de que es consciente de que es casi imposible estar pendiente de todos los pasos que dan los niños en internet, Beatriz Martín está convencida de que "desde el ámbito educativo" tienen todas las herramientas "para poder enseñarles lo que es correcto y lo que no".

"Somos nosotros, desde el sector educativo y las familias, los que debemos explicar cuando, dónde y cómo hacer un uso correcto de Internet", explica.

Uno de cada cinco delitos en España se cometen en Internet, según datos del Ministerio del Interior de febrero de 2023. Pedro Sánchez también alertaba de otro dato: casi la mitad de los jóvenes menores de 15 años consumen porno. "Por eso, es importante supervisar la actividad de los menores con las tecnologías y utilizar siempre herramientas de control parental que van a evitar sustos en el futuro", señala Javier Sanz.

La maestra Beatriz Martín está segura de que existe una relación entre el consumo de porno a temprana edad con comportamientos machistas que puedan aparecer en el futuro. "Debemos bloquear ese consumo de porno en los menores ya que ellos los pueden reproducir", aclara.

Por ello, está convencida de que el plan de Gobierno es un gran avance en la concepción de lo que los menores entienden por primera vez por sexualidad. "Si hacemos que no puedan acceder a esas imágenes sería un gran avance para luchar contra el machismo y velar por la igualdad entre hombres y mujeres", concluye la maestra.