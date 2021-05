La llamada desesperada de una enfermero desde la UCI: "No se puede pensar que la pandemia ha pasado"

Es una advertencia desesperada de una enfermera, que acaba de desentubar a un paciente en la UCI. Los profesionales médicos están horrorizados con las multitudes que han visto en las calles, este fin de semana. Se sorprenden de lo pronto que algunos olvidan lo mal que lo hemos pasado. Han muerto 100.000 personas en España y otras 8.000 siguen ingresadas por coronavirus.

La llamada de atención

La imagen impacta. El vídeo está grabado desde la UCI de un hospital de Madrid. Una fiesta en mitad de la calle justo cuando acababa el fin de las restricciones. Hasta el interior del hospital llegaban los cantos de esos chavales, de botellón para celebrar el fin del estado de alarma. Dentro de esa UCI, otros tantos jóvenes luchan por su vida, para superar el coronavirus.

"No se puede pensar que la pandemia ha pasado" es lo que afirma este enfermero. Se comprende la indignación entre los profesionales. Porque este fin de semana ha habido todo tipo de aglomeraciones y celebraciones. Solo dos ejemplos: el sábado, 6.500 personas fueron desalojadas en Barcelona. Y en Madrid, hubo 450 intervenciones policiales. "No pienses que tú no te vas a contagiar. Te puedes contagiar tú y contagiar al resto".

Libertad, el grito de las celebraciones

Comprensibles las ganas de fiesta de los jóvenes, pero no la explosión desmedida que puede salir cara según los sanitarios. Miles de personas se lanzaron a la calle como si la pandemia del coronavirus ya no existiera. ¿Por qué está pasando esto en las calles?

Para los profesionales de la sanidad, los botellones y las fiestas ilegales podrían repercutir de manera muy negativa en los próximos días y provocar una nueva ola de contagios de. Los jóvenes no están exentos de caer gravemente enfermos por Covid-19.