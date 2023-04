En libertad condicional tras ser detenida y metida en el calabozo por un error de suplantación de identidad

Una mujer de Vigo fue detenida y metida en el calabozo de los juzgados durante varios meses por un error de suplantación de identidad. Todo ocurrió después de haber enviado una fotografía de su DNI a un supuesto comprador de un vehículo, el cual había puesto en venta con anterioridad. El comprador, tras recibir todos los datos de ella, como DNI o cuenta bancaria, procedió a bloquearla en redes sociales.

"Me dijeron que tenía que esperar a un coche patrulla para detenerme porque estaba en busca y captura y no me dijeron por qué"

"Puse una denuncia hace un par de meses tras las sospechas y recibir un aviso de que había una cuenta fraudulenta en Madrid. Me dijeron que tenía que esperar a un coche patrulla para detenerme porque estaba en busca y captura y no me dijeron por qué", afirmaba Cristina.

La situación empeoró momentos después: "Me detuvieron, me ficharon. En la comisaría ellos se dieron cuenta de que era un error, pero ahí seguía, en el calabozo", relata Cristal Cougil Menéndez. Todo ello por un delito que, según ella, no había cometido. La viguesa fue detenida por estafar a varias personas por poner pisos en alquiler inexistentes en Mallorca.

Situación actual

Actualmente, Cristina está en libertad condicional pendiente de un juicio que se celebrará en Palma de Mallorca, donde asegura que no ha estado nunca. Está acusada de un delito de estafa debido a la suplantación de su propia identidad al ser estafada por internet.

Cómo se dieron los hechos

Todo comenzó cuando su hijo puso un vehículo a la venta en un portal de internet. Según este, "contactó un chico que estaba interesado y negociaron el precio y dijo que venía a Vigo. Al mismo tiempo, pidió los datos para tener todo el papeleo antes de formalizar la compra".

Fue entonces cuando Cristal le mandó una fotografía de su DNI para que gestionase el cambio de titular del coche, todo bajo la intención de ser timada y posteriormente ser suplantada.

Tras esto, el estafador abusando de su confianza y con un supuesto fin de agilizar el proceso, les pidió un número de cuenta y, una vez que aportaron toda la documentación, el comprador desapareció sin dejar rastro y bloqueó al vendedor en redes sociales.