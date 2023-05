Lágrimas de impotencia de la actriz Teresa López por los ataques de gordofobia: "He recibido odio cada día"

Las redes sociales han abierto un abanico de posibilidades desde que irrumpieron en nuestras vidas. Pero a veces esas plataformas pueden llegar a convertirse en nuestra peor pesadilla. Es lo que le ha ocurrido a la actriz Teresa López Cerdán.

Recientemente la también influencer ha publicado un vídeo para denunciar los ataques de gordofobia que recibe diariamente en las redes. "Si quieres seguir zampando bocatas, hazlo, pero no digas gilipolleces" o "Debería darte un infarto" son algunos de los últimos mensajes que ha tenido que leer.

Tal y como ha explicado la artista en Antena 3 todo empezó en YouTube, para después continuar en Tik Tok. "Llegó un momento que el algoritmo premiaba que saliera mi cara y he estado durante siete semanas viendo como me decían este tipo de cosas sin conocerme de nada", afirma.

"He recibido odio cada día de mi vida"

Pide que el acoso acabe y explica que tras su experiencia se ha dado cuenta de que "la lucha antigordofobia" es más necesaria que nunca. "Hace un año y medio empezamos con la obra de teatro 'Gordas' y mi crecimiento en redes sociales fue de la mano. Desde ese momento he recibido odio cada día de mi vida, pero hace siete semanas es cuando se ha ido de madre y está siendo insostenible. Cada día son tres o cuatro personas haciendo vídeos con mi cara y deseándome que me dé un infarto. Mi activismo lo único que pide es 'por favor, dejadnos existir en el cuerpo que tengamos'. Queremos ser felices, ser amados y respetados", detalla.

"Lo único que pedimos es que nos dejen existir"

La influencer reconoce que tras la tormenta siempre llega la calma y que ahora está mejor porque a pesar de los 'haters', miles de usuarios y seguidores le han mostrado su apoyo. "He recibido un aluvión de apoyo de gente queriéndome, de mensajes de cariño, de ver que no estoy sola, que era lo que realmente me estaba dando miedo, pensar que estaba loca y que estaba haciendo las cosas mal. Hay odio y oscuridad, pero también mucha luz", relata.