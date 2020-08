La sonrisa de una beluga tras ser liberada de su cautiverio en Islandia

Little Grey y Little White son dos belugas que llevaban más de 7 años cautivas en un centro de inestigación de ballenas ruso. Ahora parecen sonreír, y su cara transmite felicidad, porque gracias al trabajo de varios activistas van a volver a vivir en su habitat.

En la foto de su traslado se puede comprobar la cara de Little Grey que parece intuir su futuro más inmediato.

El mismo sitio donde se rodó 'Liberad a Willy'

Fueron trasladados el viernes 7 de agosto a una piscina de aclimatación antes llevarlas a un santuario marino construido en la bahía de Klettsvik, junto a las islas Westman, en el sur de la costa de Islandia, precisamente, el mismo lugar que se empleó para rodar la película 'Liberad a Willy'

La asociación Sea Life Trust ha conseguido que estos dos cetáceos se encuentren a un paso de ser liberadas.

“El equipo de expertos y los veterinarios independientes estuvieron con Little Grey y Little White durante todo el traslado y dijeron que están sanos y se están alimentando bien después del corto viaje desde su centro de cuidados en tierra de regreso al mar”, detalla en su página en internet Whale and Dolphin Conservation, una de las organizaciones que ha liderado el proceso de recuperación de estas dos belugas.

Little Grey y Little White van a ser observadas muy de cerca para comprobar que se están acostumbrando al medio marino.

Andy Bool, Director de Sea Life Trust, se ha manifestado en el mismo sentido: “Estamos absolutamente encantados de poder compartir la noticia de que Little Grey y Little White están a salvo en sus piscinas de cuidado del santuario marino y están a solo un paso de ser liberados".

Serán lanzados al mar muy pronto

“Después de una extensa planificación y ensayos, la primera etapa de su regreso al océano fue tan suave como esperábamos y planeamos. Estamos monitoreando cuidadosamente a Little Grey y Little White con nuestro equipo de atención experta y veterinarios y esperamos anunciar su lanzamiento final muy pronto“, indico Bool.

Un santuario para proteger a ballenas y delfines

El santuario de Klettsvik, operado por la organización benéfica Sea Life Trust y que es el primero de su tipo, fue construido con el apoyo de una generosa donación de Merlin Entertainments. Creado en asociación con Whale and Dolphin Conservation (WDC), Sea Life Trust Beluga Whale Sanctuary es uno de los mayores avances en el cuidado y protección de ballenas y delfines en cautiverio en décadas y el primero de su tipo en ser creado para cetáceos.