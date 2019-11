La policía de Sevilla no consigue desalojar a los okupas de los pisos de Pinillos: "No se amedrentan con nada"

Agentes de la Policía de Sevilla organizaron, sin avisar, un dispositivo policial sorpresa en el edificio sevillano de Los Pinillos. Decenas de técnicos, que accedieron al edificio, se encontraron una veintena de viviendas enganchadas, de forma ilegal, a la luz y también al agua.

Mientras los operarios cortaban los enganches, en la calle, los agentes vigilaban la zona. "Dentro de nada volverán a tener luz y agua. Ellos no se amedrentan con nada", nos comenta una vecina, visiblemente molesta.

Los agentes llegaron a retirar hasta 860 kilos de basura acumulada en zonas comunes y terrazas. Nuestro equipo de Antena 3 Noticias recorrió todo el edificio para dar con algunos de los okupantes, pero ninguno quiso dar la cara. "No podemos hablar nada", nos dice uno de ellos.

Los vecinos de toda la vida dicen no poder más con las peleas y los problemas, que son también "habituales". "Mi hija me dice: "Mamá, no te vayas por esta calle. Date la vuelta". Porque tenemos miedo de la gente que hay", nos cuentan.

Muchos negocios han cerrado y ya muy pocos quieren vivir aquí. De seguir así, temen que los okupas se hagan con todo el barrio.