La pandemia del coronavirus dificulta la vida a las personas con discapacidad

Los discapacitados son los grandes perjudicados de la 'nueva normalidad'. Fase a la que hemos llegado tras la pandemia del coronavirus. Y es que, ahora todavía son más las barreras que tienen algunas de estas personas para poder llevar una vida normal.

Para alguien en silla de ruedas, por ejemplo, es difícil llegar a los geles hidroalcohólicos puestos a gran altura, conseguir guardar la distancia de seguridad para evitar el contagio de coronavirus o moverse con facilidad entre las terrazas. "La pandemia ha traído nuevas barreras", asegura Jonathan.

A los invidentes el coronavirus tampoco les ha facilitado la vida. Para ellas cosas como las mamparas o los códigos QR son una barrera casi insalvable. Además, hay nuevas barreras que nacen de la nueva normalidad. Ahora ayudar a cruzar la calle a una persona ciega puede generarnos un problema, ya que no nos permite mantener las distancias necesarias para evitar el contagio de Covid-19. "Cuando voy a pagar y me encuentro una mampara tengo que tocar todo, y eso ahora no se debe hacer".

Por eso, muchas asociaciones de discapacitados han hecho campañas pidiendo una nueva normalidad también para los discapacitados. En algunas de ellas se hacen preguntas como la siguiente: ¿Cómo podemos mantener la distancia de seguridad para evitar el contagio de coronavirus?

Otra por su parte, piden la inclusión de lenguaje inclusivo u otras medidas que les haga más fáciles la vida a los discapacitados.