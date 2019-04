La madre de Gabriel, el niño desaparecido en Níjar, pide que no se lancen bulos: "Ruego que nadie diga nada que no sea verdad"

LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LE VIO FUE EL MARTES

La madre del niño desaparecido en Níjar ha pedido que no se digan cosas que no sean verdad en torno a la desaparición del pequeño. "Está llamando gente, yo lo agradezco, videntes de constelaciones yo a esta gente le pediría que por favor si esto lo ven que pongan lo que quieran, una vela, un romero... pero que no llamen para decir si está en el agua, si ha sido su papá" ha pedido la madre, que además ha manifestado que entiende las "ganas de ayudar de todo el mundo".