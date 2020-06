La contundente respuesta de un sanitario gallego al bono de la Xunta: "Necesitamos unas condiciones dignas"

La Xunta de Galicia ha anunciado el bono de 250 euros para los trabajadores sanitarios y de servicios sociales. Con este bono los sanitarios dispondrán de una tarjeta prepago de Abanca con el importe que podrán consumir en los negocios adheridos entre el 15 de julio y el 13 de diciembre.

Empresas y particulares del sector, así como agencias de viajes ofrecerán paquetes turísticos a precios reducidos creados.

Hugo Babarro, sanitario en el Hospital Universitario de Ourense, estuvo luchando durante las días más duros de la pandemia del coronavirus. Ahora califica de "falta de respeto" el cheque que ha anunciado la Xunta. "En este momento no necesitamos este tipo de limosnas, necesitamos que no se cierren camas en verano, que se repongan todas las plazas de jubilaciones y unas condiciones de trabajo dignas", ha aseverado.

En su día denunció que las mascarillas con las que había estado atendiendo a sus pacientes iban a ser retiradas por orden del Ministerio de Sanidad.

Este médico no es el único, una enfermera ha creado una petición en Change.org para pedir que se rechace el bono: "Soy enfermera de UCI. Me veo en la necesidad de expresar mi indignación por el bono que se nos está ofertando para ir de bares. No nos insulte ni humille más señor Feijóo. Los sanitarios no queremos limosna, queremos que se nos reconozca nuestro trabajo y el riesgo al que estamos sometidos desarrollándolo."

Por su parte, la delegación en Galicia de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha manifestado su rechazo al cheque que lo ha calificado la medida de "propina" y "tomadura de pelo".