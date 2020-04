El cabreo de un sanitario de Ourense al saber que la mascarilla que ha estado usando no sirve para protegerse frente al coronavirus

Hugo Babarro lucha desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en la UCI del Complejo hospitalario Universidad de Ourense.

Hoy se ha enterado de que las mascarillas con las que ha estado atendiendo a sus pacientes van a ser retiradas por orden del Ministerio de Sanidad por no cumplir la normativa europea.

"Estoy de muy mala hostia. Hoy durante mi jornada laboral en la UCI COVID19 en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, me he enterado de que había una orden del Ministerio de Sanidad para la retirada de una mascarilla que no cumple las especificaciones ni las normativas europeas. Mira tú por dónde, es la misma mascarilla que he utilizado esta mañana para hacer mi trabajo y en el que he realizado prácticas de riesgo generadoras de aerosoles, como aspiración de secreciones o extubación de un paciente y para las cuales no estaba protegido porque la mascarilla en cuestión, por lo visto es una mierda. Además ahora nos enteramos de que hay un correo del ministerio enviado el día 15 a las CC.AA. avisando del problema y hoy, día 17 las mascarillas seguían estando disponibles para nosotros, como os digo yo la he usado esta mañana."

Pide test masivos para todo el personal

Hugo asegura que todo el personal de UCI está indignado y esperando la decisión del Servicio de Medicina Preventiva y pide que les realicen test masivos a todo el personal de UCI.

"Es frustrante que ante todo el esfuerzo que estamos realizando ante esta situación tan excepcional, recibamos este trato por parte de quien se supone que tendría que cuidarnos a nosotros para poder realizar nuestro trabajo, que no deja de ser CUIDAROS A VOSOTROS".

Análisis de las mascarillas

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado los resultados de verificaciones, referidas a dos modelos de mascarilla autofiltrante frente a partículas con motivo de la crisis sanitaria originada por el Covid-19.

En concreto, se han analizado dos tipos de mascarillas. Del primer modelo (Garry Galaxy embalaje verde) la conclusión es que no cumple con ninguna clasificación indicada en la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010 de dispositivos de protección respiratoria. Por ello, el Ministerio de Sanidad ha comunicado a las comunidades autónomas la retirada de estas mascarillas al no cumplir con la normativa europea.

Las conclusiones del ensayo señalan que ambas mascarillas tienen una apariencia similar pero con niveles de protección muy distintos.