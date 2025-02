El kamikaze que mató a una menor en Barcelona: "No he reunido el valor para ponerme delante de la familia"

Cuarta jornada del juicio contra un conductor de 47 años que provocó la muerte de una menor de edad en Gurb, en Barcelona. Hoy M.T. se ha sentado en el banquillo de los acusados.

Durante su declaración, el conductor ha repetido en varias ocasiones que no era consciente que circulaba en dirección contraria, ha dicho que estaba anulado y que no era él. "Mi cabeza no era capaz de funcionar. Estaba totalmente anulado" y ha añadido que conducía por inercia y que tampoco recuerda haber visto ningún coche de policía, ni ser consciente de la velocidad a la que circulaba.

Ha relatado que sólo recuerda encontrarse al otro coche de cara: "Recuerdo ver el coche de cara y entrar en pánico. No era consciente de nada, sólo de encontrarme coche de cara, asustarme y querer salir, Después de eso ya no fui consciente de nada más". El acusado ha explicado que esa noche tomó varias copas y ha reconocido haber consumido cocaína, algo que negó en un principio porque dice que se sentía avergonzado y no quería que sus hijos se enteraran.

El conductor kamikaze, que ha contestado a las preguntas de todas las partes, ha declarado delante de los padres y la hermana de Cristina, la joven que falleció. Cuando le han preguntado por qué después de 7 años nunca ha pedido perdón a la familia ha dicho que ha sido por falta de coraje: "Estoy muy afectado y muy hundido, no he sido capaz de reunir las fuerzas y el valor para ponerme delante de la familia" y ha explicado que no quería ocasionarles más daño del que ya les ha hecho.

"Se saltó el control de dos vehículos policiales"

Este jueves también han declarado los peritos de Mossos que investigaron el accidente de la C-17. Han explicado que el conductor se cruzó con al menos 30 vehículos de cara. "El conductor era consciente de que iba en dirección contraria. Se saltó el control de dos vehículos policiales, no accionó la luz del freno, ni se mueve, ni hace ninguna maniobra, va recto y a gran velocidad. Tenía claro que quería tirar hacia delante".

Los peritos también han asegurado que el acusado tuvo hasta 12 vías de salida y han constatado que condujo 12 kilómetros en contra dirección a 145 kilómetros por hora, durante 6 minutos.

El viernes será el último día del juicio donde se presentarán las conclusiones finales y también será el último turno de palabra del acusado. El fiscal pide 13 años de cárcel. Los padres de la fallecida piden que se le juzgue por homicidio involuntario y sus abogados reclaman hasta 19 años de prisión.