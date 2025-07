Situación insostenible para los familiares en un hospital de Cádiz: "Hemos estado durmiendo en el coche"

Pilar y Sandra, vecinas de Algeciras, en Cádiz, llevan más de tres semanas en el Hospital Puerta del Mar para acompañar a su madre que, a día de hoy, sigue ingresada en la UCI tras sufrir un aneurisma.

Para ellas no era su primera experiencia en ese hospital, ya estuvieron hace muchos años, pero la situación es diferente. Denuncian que las condiciones en las que los allegados de los pacientes tienen que soportar son "intolerables": no hay una zona de descanso, cafeterías a precios desorbitados y sin una ducha para que se puedan asear.

"Antiguamente había una sala donde había baños que estaban cerrados con llave para los familiares que estábamos aquí, porque teníamos a alguien ingresado, y había ducha. Con el COVID-19 cerraron esa sala. Estamos malviviendo porque no hay sitio donde sentarse para esperar a la siguiente visita. No hay absolutamente nada. Hemos estado durmiendo en el coche, yéndonos a duchar a la playa" así relatan las hermanas su experiencia.

"El precio de las cafeterías del hospital es abismal y tienes que irte fuera para poder comer algo que no sea una ensalada con tomate y cebolla". Asimismo, indican que no es una situación casual, como ellas hay muchas personas que no son de fuera del municipio. Se sienten desamparadas y, después de 21 días, han contactado con ellas trabajadoras sociales para facilitarles un sitio donde dormir.

Un vídeo viral

A partir del vídeo que subieron las hermanas, que se hizo viral, han recibido todo tipo de ayuda: por parte de vecinos gaditanos ofreciendo sus propias casas para que puedan descansar. Además, reivindican que les es imposible alquilar nada ya que "los precios están por las nubes". "En verano en Cádiz todo es turístico, pero gracias a uno de los vecinos que vieron el vídeo cada vez que se queda alguna habitación libre de las que él alquila nos la deja para que podamos ducharnos mejor o, incluso, lavar la ropa".

Pilar y Sandra en ese vídeo, con la mejor de las intenciones, intentan sensibilizar tanto a la Consejería de Salud como al propio hospital. Su demanda no es solo propia, es la de muchos que viven esa situación y, sobre todo, conseguir una mejora para todos los que tengan que visitar un hospital que esté fuera de donde resides.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com