Así hablan los agentes que detuvieron al kamikaze de Gurb: "Era una persona sin empatía, sólo se preocupaba por él"

Segunda sesión del juicio contra un conductor de 47 años que provocó la muerte de una menor de edad en Gurb, en Barcelona. Según el fiscal, el acusado circuló durante 12 kilómetros a una velocidad de 150 kilómetros por hora por la C7, hasta que colisionó contra un vehículo en el que viajaban 4 personas. Una de ellas, Meritxell de 17 años, falleció prácticamente en el acto. “Fue una colisión bestial en contra dirección, lo que nos encontramos era un escenario catastrófico, piezas de los vehículos por todas partes”, ha declarado hoy una de los policías que acudió al accidente. Enseguida fueron a socorrer a la personas accidentadas del Jaguar que había quedado destrozado: “La chica estaba atrapada, era imposible acceder por la deformación del vehículo. Su padre me decía: '¡mi hija, mi hija!'”

Lo que le sorprendió más a esta agente fue la actitud del conductor que había provocado la colisión. “Me llamó la atención la frialdad, estaba bastante neutro, no tenía cara de preocupación, ni de dolor, de sorpresa, de haber pasado nada, un poco indiferente”. Dice que en ningún momento preguntó por los ocupantes del otro vehículo: “Sólo preguntaba dónde estaba su teléfono móvil y sus dos hijos, en ningún momento se interesó por el estado de las víctimas”. Es algo que le pareció muy extraño porque “cuando una persona tiene un accidente de tráfico está en shock tanto si lo ha causado o ha recibido, y la mayoría preguntan”, tal y como ha recordado uno de los testigos que es experto en accidentes de tráfico.

Puso en peligro a 30 vehículos

El agente que realizó las pruebas de alcoholemia ha destacado lo mismo que su otro compañero: “Era una persona fría, sin empatía, que solo se preocupaba por él, por lo suyo”. Ante el tribunal ha contado lo que le dijo el conductor cuando se acercó a él porque estaba dentro de su Peugeot sin el cinturón de seguridad puesto que “me dijo que había estado en el puticlub Netherland y que al salir de allí se había metido una raya de coca”.

Bebido y drogado, así condujo durante unos cuantos kilómetros. Varios conductores que se cruzaron con el kamikaze han explicado en la sesión que temieron por su vida: “Íbamos a 100 kilómetros por hora y él pasó muy rápido por nuestro lado”. Llegó a poner en peligro al menos a 30 vehículos que circulaban en sentido correcto, tal y como recoge un informe de la policía realizado a través de varias cámaras.

Circulaba a 150 kilómetros por hora en una carretera donde la velocidad permitida es de 80 y 100. Varios de ellos llamaron al 112 para alertar de la presencia de un conductor a gran velocidad y en sentido contrario: “Mi marido se apartó porque el coche venía muy rápido y sobre nosotros, digo 'voy a llamar a los Mossos' porque pensé que iba a matar a alguien”.

Una patrulla que se encontraba por la zona realizando un control de alcoholemia se incorporó a la carretera para intentar parar al kamikaze. “Cuando lo vemos empezamos a hacer ráfagas de luz, a tocar el claxon pero no hace ninguna maniobra para pararse, ni apartarse, nada, continuó su trayectoria y nos pasa a gran velocidad” recuerda un agente. Ni esta patrulla ni una segunda que acudió también a interceptarlo pudieron hacer nada para que el acusado detuviera la marcha incluso poniéndose de frente con el kamikaze y las sirenas encendidas “Yo, de hecho, estoy aquí porque mi compañero frenó, fue fruto del azar y porque Dios no quiso que no colisionara con nosotros”, ha destacado otra mosso d'Esquadra que asegura que no se inmutó con nada. “Venía hacia nosotros, a toda velocidad, sin parar, como un kamikaze”.

El fiscal pide 13 años de cárcel

Los padres de la fallecida piden que se le juzgue por homicidio involuntario y sus abogados reclaman hasta 19 años de prisión. Este miércoles es el turno de los médicos forenses y de las pruebas toxicológicas. Al conductor kamikaze, que permanece inmóvil en el banquillo de los acusados, lo escucharemos el próximo viernes.

