El kamikaze de Gurb que mató a una menor en un accidente: "La mezcla de alcohol y drogas me destruyó la cabeza"

El conductor de Gurb, Marc T, ha tardado 7 años en pedir perdón a la familia de Meritxell, la joven que falleció en un accidente de tráfico en la C17. "Sólo quiero pedir perdón a la familia y a las víctimas por todo el daño que les he causado, mis condolencias por la terrible pérdida, estoy muy arrepentido, me duele muchísimo todo lo que ha pasado, siento mucho el sufrimiento que les he causado, nunca fue mi intención", esta ha sido su declaración en su último turno de palabra.

Durante toda la mañana el tribunal ha escuchado los informes finales de todos las partes, el fiscal y los abogados , que han argumentado las penas que piden para el acusado. Según el fiscal Félix Martín la declaración del acusado fue una "interpretación". El acusado repitió en varias ocasiones que no era consciente que circulaba en dirección contraria, mi cabeza no era capaz de funcionar. Estaba totalmente anulado". Añadió que su "intención nunca fue chocar, conducía por inercia, no era yo el que conducía, no recuerdo si alguien me tuvo que esquivar" y aseguró que "la mezcla de alcohol y drogas me destruyó la cabeza".

Su respuesta al fiscal

Sin embargo a preguntas del fiscal respondió el numero de copas que se había tomado y la cantidad de droga que había consumido. Marc dijo que aquella noche tomó "tres 5 gin tonics y consumió" y "tres rallas de cocaína". Algo que ha recordado hoy el ministerio público al jurado popular, "¿no es extraño que una persona tan borracha sea capaz de recordar las copas que se tomó y lo que esnifó y cuando está en el coche circulando en contra dirección no recuerda nada?.

El fiscal pide 13 años de cárcel por conducción con manifiesto de desprecio por la vida de los demás, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por homicidio. Considera que "Marc era consciente cien por cien que conducía en sentido contrario y a 145 quilómetros por hora" y además en el momento de la colisión contra el Jaguar XE no accionó el freno, tal y como declararon los peritos en el juicio "el nulo comportamiento, ni siquiera instintivo que tuvo el señor Marc en el momento de la colisión es una de las claves de mi absoluta convicción que es responsable de un delito de homicidio", ha señalado el fiscal.

El abogado de la defensa, Carles Monguilod, pide 4 años de prisión por conducta negligente pero no voluntaria, "temeraria afectada por lo que habría consumido, claro que condujo borracho y bebido y chocó pero no se demuestra probado que quería matar , no se puede asumir que la conducta sea un homicidio doloso sino una imprudencia grave".

El próximo lunes se le entregará al jurado popular el objecto de veredicto, es decir, las preguntas que deberán debatir , y a partir de ese momento, se reunirán para deliberar y decidir si el acusado es culpable o no culpable.

