La justicia paraliza la eutanasia de un hombre de 55 años tras el recurso de su padre: "Pido dejar de sufrir"

Francesc tiene 55 años y le concedieron la eutanasia el año pasado. Sufre las secuelas de 2 ictus y 3 infartos. Le cuesta hablar, ha perdido el equilibrio y dice que no es el mismo. "Tengo mucho dolor mental, más que físico. Pido dejar de sufrir, no sufrir más", nos cuenta Francesc. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha permitido que su padre, de 94 años, se persone en un procedimiento judicial para parar el proceso.

El TSJ cree que el padre está legitimado para intervenir. Se ha personado en la causa y está tratando de frenar la eutanasia. Valentín Gómez, abogado del señor, nos cuenta que la relación padre e hijo es buena, incluso viven juntos. Asegura que lo que pide su cliente es que se pueda evaluar realmente la situación de Francesc para determinar si concurren los requisitos que contempla la ley de la eutanasia. Nos cuenta que tiene una vida normal: conduce, sale con los amigos… Es por eso por lo que su padre ha decido recurrir y pide que se pongan sobre la mesa todas las pruebas y las circunstancias que le rodean.

Por su parte Montse Bel, abogada de Francesc, afirma que tiene plena capacidad para obrar y pensar y que se cumplen todos los requisitos para recibir dicha ayuda. Asegura que tienen todos los informes médicos que acreditan que está capacitado para decidir. "No entendemos cómo una tercera persona puede decidir sobre la vida de otra, no lo entendemos", nos cuenta la magistrada. "Como puede ser que el interés familiar prevalezca ante el derecho personal de tu propia vida", añade.

No es la primera vez que intenta impedir su muerte

No es la primera vez que el padre de Francesc intenta que a su hijo no se le conceda la eutanasia. El pasado mes de julio, su padre interpuso un recurso. Después de dos meses paralizada, el 7 de noviembre el juzgado le concedió la muerte asistida al considerar que la relación entre padre e hijo no era motivo suficiente para impugnarla. Pero, ahora, el TSJC ha estimado los recursos del padre y de la Fiscalía y ha decidido revocar esa decisión.

Francesc entiende a su padre, pero exige el derecho a morir dignamente. Asegura que el dolor que tiene es psicológico y pide comprensión por parte de su círculo. De momento, el recurso lo ha paralizado todo, y deberán esperar unos meses a ver lo que acaba decidiendo el juzgado contencioso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.