La justicia avala la eutanasia de la joven de 24 años con paraplejia que intentó impedir su padre

Noelia, una joven de 24 años que vive con paraplejia, tomó la decisión de solicitar la eutanasia después de años de sufrimiento. Sin embargo, cuando estaba a punto de llevarse a cabo este proceso en agosto, su padre presentó un recurso ante los tribunales para evitar que se llevara a cabo la muerte asistida.

La jueza encargada del caso rechazó el recurso presentado por el padre de Noelia, quien estaba representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos. Este colectivo se posiciona en contra de la decisión de la Generalitat de permitir la eutanasia de la joven en el primer juicio en España sobre el derecho a la muerte digna.

La magistrada condena a Abogados Cristianos a cubrir los costes del proceso, concluyendo que el caso "no ha suscitado dudas" sobre el derecho de Noelia a la eutanasia. Además, señala que no se presentaron pruebas que respaldaran las alegaciones del padre de la joven. La jueza también coincide con la Fiscalía y la Generalitat, que después del juicio solicitaron que se autorizara la eutanasia de Noelia, considerando que era una decisión autónoma y que la joven cumplía con los requisitos legales para la muerte asistida.

El derecho personalísimo y la legitimación del padre

La jueza discrepa de la Fiscalía en cuanto a que el padre de Noelia no tenía la legitimación para oponerse a su solicitud de eutanasia. Este derecho, según la jueza, se limita a casos de menores o personas con discapacidades. "En el presente caso, la beneficiaria de la prestación es una persona mayor de edad, y su padre no sólo no ha promovido ningún procedimiento de incapacitación, sino que tampoco ha aportado ninguna prueba de la presunta incapacidad", argumentó la magistrada, señalando que no era válida "la defensa de un derecho personalísimo ajeno, como es el derecho a la vida".

La sentencia también subraya que Noelia no vive con sus padres desde hace años, ya que se les retiró la custodia cuando era pequeña. Actualmente, reside en un centro sociosanitario "al no tener techo ni red social que la pudiese amparar". La jueza concluye que la relación con su familia no era lo suficientemente estrecha como para que tuvieran derecho a interferir en su decisión de morir.

La validez de la decisión de Noelia

En cuanto a los argumentos de Abogados Cristianos sobre el trastorno límite de la personalidad de Noelia, la jueza rechaza estos alegatos, ya que no se presentó "ni un solo testigo" que corroborara que la joven había cambiado de opinión sobre la eutanasia. El recurso de Abogados Cristianos se basaba en una nota manuscrita de Noelia en la que expresaba dudas sobre la eutanasia y pedía que se aplazara para "madurar" su decisión.

Sin embargo, la jueza recuerda que Noelia explicó en el juicio que escribió esa nota después de una noche de insomnio y "al dictado" de dos jóvenes de entornos católicos vinculadas al centro donde estuvo tutelada. Estas jóvenes, según Noelia, solían entrar a su habitación sin avisar. La jueza concluye que la decisión de Noelia había sido "libre".

La capacidad de decisión de Noelia

Tras escuchar las declaraciones de los testigos y revisar los informes de especialistas en psiquiatría, la jueza determina que Noelia "se ha mantenido constante en su decisión de recibir la eutanasia". Además, su capacidad para solicitar la muerte digna quedó acreditada a través de diversos informes emitidos por psiquiatras. Estos informes confirmaron que el consentimiento de Noelia para la eutanasia fue "libre, sin injerencia o influencia determinante por su propia enfermedad mental".

Requisitos cumplidos para la eutanasia

La jueza también destaca que Noelia cumplía con los requisitos legales para solicitar la eutanasia. Todos los profesionales involucrados coincidieron en que la joven "sufre un padecimiento grave, crónico e imposibilitante", y no se presentó ninguna prueba en contrario. En cuanto a la duda que expresaron algunos profesionales sobre el caso, la jueza aclara que esto se debió a que el caso debía ser tratado en el pleno de la Comisión de Evaluación de Garantía y Evaluación de la Generalitat. Tras este análisis, los 19 miembros de la comisión respaldaron de manera unánime la decisión de Noelia de poner fin a su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com