El juez imputa a dos policías por presuntas coacciones a los becarios de 'Malinche'

Dos agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del Distrito Centro que participaron en la detención del productor musical Nacho Cano el pasado mes de julio han sido imputados. El juez de Instrucción número 38 de Madrid los ha citado a declarar el próximo 27 de febrero.

Ha sido citados a declarar como investigados los policías que instruyeron el atestado del 'caso Malinche' y lo harán tras ser denunciados por los becarios que viajaron desde México para participar en el musical. Los dos agentes están denunciados por supuestas coacciones para que declararan en contra de Nacho Cano.

Los becarios del musical 'Malinche' producido por Nacho Cano denunciaron a los agentes que los interrogaron por por los seguimientos en el proceso de citación como testigos. Los estudiantes denunciaron a los policías por "coacciones, amenazas, falsedad documental y detención ilegal", actos que supuestamente se produjeron el 27 de junio cuando la policía les tomó declaración.

Ahora, los agentes tendrán que declarar por un presunto delito de coacciones en el marco de la investigación de los hechos que llevaron a investigar a Nacho Cano por supuestas irregularidades en la contratación de los becarios mexicanos. Según su defensa, estos agentes investigaron a los estudiantes durante seis meses "sin informar al juez ni someterse a supervisión de la justicia".

Declaración de Nacho Cano

Nacho Cano acudió hace una semanas como investigado a los Juzgados de Plaza de Castilla. Tras la denuncia de la becaria mexicana -que rescindió sus prácticas- se abrió una investigación al artista por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra los extranjeros por la supuesta contratación ilegal de becarios en su espectáculo musical.

Una vez dentro de los juzgados, durante su declaración, se desvinculó de las supuestas irregularidades que rodean la contratación de los becarios en 'Malinche' declarando que cree que estuvo "mal asesorado" y que él lleva la parte creativa.

Además, aseguró en su comparecencia desconocer muchos de los asuntos relacionados con la contratación por los que ha sido preguntando. Y, a su salida, el productor y artista lanzó un dardo al presidente Pedro Sánchez, al que ha acusado de "corrupto" para después asegurar que va a por él: "Vas a por mí, pero no voy a caer porque no lo merezco".

"Tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú sí mereces caer. Y mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar. Así, a los que somos y queremos ser españoles nos quitas el dinero para dárselo a los que no quieren ser españoles, para comprar tus votos", añadía el pasado 13 de enero tras su declaración.

También calificó el proceso judicial como "una cortina de humo" y una "gilipollez" para "entretener". "Esto va de algo mucho más grave. Va de que van a por mí porque yo apoyo a Isabel Ayuso porque Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única que es capaz de sacarle de esta ecuación injusta