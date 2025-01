Nacho Cano se desvincula de supuestas irregularidades en los contratos de Malinche

Nacho Cano, exmiembro del icónico grupo Mecano y actual productor musical, se presentó este lunes en el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid para declarar como investigado. Las acusaciones giran en torno a presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros en relación con la contratación de becarios mexicanos para su espectáculo Malinche.

A su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, el productor musical no pasó desapercibido. Vestido con un abrigo negro largo, pantalones blancos, gorra y gafas de sol, el productor llegó en coche a las 9:51 de la mañana, minutos antes de su cita con la jueza. Frente a los periodistas congregados, Nacho Cano declaró con actitud relajada: "Voy a hacer el paripé un ratito y luego os cuento".

Durante casi dos horas de declaración, que al parecer ha sido tensa dadas las formas prepotentes del artista, Nacho Cano afirmó que desconocía los detalles sobre la contratación de becarios para el musical Malinche, puesto que él dirige la parte artística y esas labores competen a otras personas de su equipo. Ha respondido a las preguntas de la jueza, de la fiscal y a la de los abogados.

El caso también involucra a otros miembros del equipo de Malinche, incluida Roxana Drexel, directora de operaciones del espectáculo, y varios testigos cuya condición ha cambiado recientemente a la de investigado. Entre ellos se encuentran el director de la escuela donde supuestamente se formaban los becarios y el administrador del hotel en el que se alojaban.

El trasfondo de las acusaciones

El proceso judicial se originó tras la denuncia de Lesly Ochoa, una de las becarias mexicanas que participó en el musical. Según su testimonio, los becarios habrían ingresado a España como turistas en diciembre de 2023 para trabajar en el espectáculo bajo el amparo de unas becas de formación no oficial. No obstante, las investigaciones concluyen que estos jóvenes carecían de visado de estudios o contratos laborales, lo que los situaba en una posición irregular en el país.

La acusación popular, liderada por el sindicato Comisiones Obreras, sostiene que cano y su equipo incurrieron en fraude deliberado al promover la entrada de los becarios como turistas, utilizando incluso guías de viaje parte de la farsa. También cuestionan condiciones en las que los jóvenes desarrollaban sus actividades en el musical.

La estrategia de Cano

El abogado de la defensa, Alfredo Arrién, adelantó que Cano podría acogerse a su derecho a no declarar. Al mismo tiempo, la defensa ha centrado sus esfuerzos en desacreditar a la denunciante, calificándola como una "mala compañera" y presentando mensajes de WhatsApp en los que supuestamente aceptaba dinero para no acudir a la policía. Sin embargo, la jueza ha desestimado estas pruebas por no aportar claridad sobre los presuntos delitos investigados.

Por su parte, Cano ha mantenido una postura combativa durante todo el proceso, acusando a las autoridades de perseguirlo por motivos políticos. Según el productor, esta situación es una represalia por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Declaraciones contradictorias

En una rueda de prensa celebrada tras su detención en julio de 2024, Cano defendió la legalidad de su proyecto y aseguró que las irregularidades se debieron a dilaciones administrativas. No obstarte, el informe de la inspección laboral concluyó que los becarios realizaban prácticas no laborales bajo condiciones que no cumplían con la normativa vigente.

"Lo que queremos es que estos jóvenes tengan la posibilidad de triunfar", dijo Nacho Cano en su momento, argumentando que el objetivo de traer a los artistas mexicanos era ofrecerles una oportunidad para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, las acusaciones apuntan a que esta versión no se sostiene ante las pruebas recabadas por la Policía Nacional.

Escenario incierto

Mientras la investigación judicial avanza, Nacho Cano podría enfrentarse a penas significativas si finalmente se confirman las acusaciones en su contra. Por un lado, el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal conlleva penas de dos a cinco años de cárcel. Por otro lado, los delitos contra los derechos de los trabajadores podrían implicar cadenas de seis meses a seis años de prisión.

