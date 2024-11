Juan Luis, pole dancer con 57 años: “Me decían cosas por ser hombre y hacer este deporte, pero más me decían por mi peso y por la edad”

Juan Luis lleva más de tres décadas trabajando en una oficina y previamente su contacto con el deporte se había basado en el fútbol, en el que jugó de portero. Pero en 2017 quiso empezar a practicar ejercicio para recuperar la forma física y mantenerla y así fue como conoció un deporte nuevo que le cambió la vida: el pole dance. Y es que aunque haya quien piense que no, esta es una disciplina de baile que ayuda a fortalecer el abdomen, los brazos y las piernas, así como a tener conciencia del cuerpo a través de movimientos.

“Vi algunos vídeos y no me pareció tan difícil”

Por aquel entonces Jota, como lo suelen llamar, quería empezar a hacer ejercicio y, animado por una amiga, empezó en el pole dance. “Vi algunos vídeos y no me pareció tan difícil”, explica el gallego, aunque luego empezar de 0 sí lo fue. Es de los pocos hombres que practican esta disciplina, por lo que hay a quien le extraña: “Me decían cosas por ser hombre y hacer este deporte, pero más me decían por mi peso y por la edad”, comenta. Y es que empezó a practicar este deporte con 50 años y con alrededor de 100 kilos.

Ese mismo año, en 2017, se proclamó campeón Máster de España, después de mucho esfuerzo. Ya clasificado para el mundial, en él quedó subcampeón y, a partir de ahí, no dejaron de llegarle victorias. La más reciente fue el mundial de 2022, en el que quedó tercero. Sus principales rivales son japoneses y cuenta que algunos son prácticamente sus amigos. Ahora tiene el ojo puesto en el mundial de 2026: “Voy a por el oro, luego ya veré si me retiro”, dice entre risas.

En estos momentos está lesionado y apartado de las competiciones, aunque también es juez de los dos campeonatos más importantes del mundo de esta disciplina: la International Pole Sport Federation (IPSF) y la APS (Aerial and Pole Sports World League). Sus medallas y diplomas lucen expuestas en la academia de pole dance que acaba de abrir con su compañera Ángela.

Su nuevo proyecto: Pole4all, en pleno centro de A Coruña

A pesar de que le falte poco para jubilarse, Juan Luis acaba de abrir en noviembre de 2024 una escuela de pole dance en A Coruña, Pole4all, con su compañera Ángela Gutiérrez.

La actriz de profesión y bailarina de pole afirma que existen muchos mitos, estereotipos y prejuicios hacia esta disciplina, motivo por el cual su academia de baile cuenta con enormes cristaleras a la calle: “Queremos que la gente vea lo que hacemos y desmitificarlo”. De hecho, cuenta que siempre se paran niños, niñas y familias a observar cómo entrenan, de modo que sus entrenos casi se convierten en efímeros espectáculos. De todos modos, también tienen estores que permiten a las alumnas y alumnos sentirse más cómodas y cómodos mientras practican, si así lo desean. “No es algo que haya que esconder”, sentencia Ángela.

En su academia ya hay algún que otro chico que se anima a probar y se engancha al deporte, pero todavía hay mucho camino hacia la paridad. En otros países, según Jota, las proporciones de hombres y mujeres que hacen pole dance son casi iguales. Esperan que en España llegue a ocurrir lo mismo pronto.

