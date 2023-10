Juan Esteban Ramírez, gerente de La Fonda Milagros, sobre la licencia de la discoteca: "No se me notificó nada"

Seguimos poniendo nombre a muchas de las personas que hay alrededor del incendio de las discotecas de Murcia que dejó 13 muertos. En esta ocasión, ponemos 'voz' al gerente del local que resultó más afectado, La Fonda Milagros, espacio en el que se localizaron todas las víctimas. Se trata de Juan Esteban Ramírez y Asegura que hace un año el local recibió una inspección y nadie le informó que careciese de licencia. "En ningún momento se me notificó absolutamente nada, con lo cual, yo asumo que puedo seguir trabajando y haciendo mi actividad", ha explicado.

Esteban cuenta que cuando le alquilaron el local, le aseguraron que todo estaba en regla. "Los propietarios de la discoteca me transmiten una licencia y nunca se me transmitió que debíamos tener un cese de la actividad, un cierre". El gerente considera que "es imposible, es ilógico, que las autoridades pertinentes permitan que un local que supuestamente no tiene licencia, siga abriendo un año y medio, es ilógico".

"Si estoy 30 segundos más me es imposible salir"

El gerente estaba durante la madrugada del domingo, cuando el trágico incendio se desencadenó, en el lugar de los hechos. Cuenta cómo lo vivió. "Saltó la luz de emergencia, pero duró 30 o 40 segundos", asegura que es por eso por lo que "no alcanzaron a salir". él mismo se dirigió hacia la puerta y ayudó a salir de la discoteca a todo el que pudo. "Voy hasta la puerta, saco los que puedo sacar, vuelvo y subo, consigo salir, pero si estoy 30 segundos más me es imposible".

El ayuntamiento tendría conocimiento de la apertura de los locales

Hay diferentes versiones. Teatre y La Fonda Milagros se contradicen. Cada local acusa al otro del origen del fuego. Sin embargo, las discotecas aseguran que tenían la licencia en vigor y que eran dos establecimientos diferentes. El abogado de La Fonda, Francisco Adán, explica a los medios que las licencias se encontraban en el Ayuntamiento y que habrá tenido que entregarles el juzgado de instrucción número 7.

Con estos datos, es ahora el Ayuntamiento de Murcia el que tiene que aclarar el motivo por el que las discotecas permanecían abiertas. Desde el consistorio han negado que se haya llevado a cabo ninguna inspección sanitaria a las discotecas este mismo año. La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, afirmaba que en el expediente administrativo no constaba información sobre un informe sanitario.

Fuentes del ayuntamiento se reafirman en su versión de que había orden de cese del año 2022, momento en el que los locales solicitaron una división.

La investigación continúa

Mientras que se cumple el tercer y último día de luto oficial en Murcia, la investigación sigue su curso. Por el momento, se conoce la identidad de seis de los cuerpos localizados sin vida en el interior de La Fonda Milagros, la discoteca más afectada. Para llevar a cabo la identificación del resto de los fallecidos será necesario hacer pruebas de ADN. Para ello, la policía ha acudido a las casas de las víctimas para obtener muestras genéticas de los familiares y cotejar las pruebas.