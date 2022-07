El joven al que Yolanda Díaz ha respondido por Instagram: "Me quedé impactado, hay gente que no se lo cree"

David aún no puede creerlo, nos confiesa por teléfono. Hace menos de 24 horas publicaba en sus redes sociales el mensaje privado que le mandó la vicepresidenta primera el Gobierno, Yolanda Díaz. Le escribió para denunciar una oferta de trabajo precaria a la que se había presentado. "Hice la entrevista en una compañía de teléfono", nos cuenta David. La oferta era de 43 horas a la semana. "Cuatro de mañana y cuatro por la tarde. De 9 a 21h los sábados a cambio de 600 euros, más comisiones". No era la primera vez que se encontraba con algo así, pero nunca antes había tenido la tentación de denunciarlo a la máxima responsable de Trabajo.

Al ver su respuesta lo primero que expresó no fueron palabras, "me salió reírme. No me lo podía ni creer", dice este joven estudiante de psicología. "Se lo mandé porque me parece entrañable, me gusta su carisma", asegura. Una confianza en la vicepresidenta que ahora ha aumentado después de que se interesase en la denuncia el chico. De una manera muy llamativa, la vicepresidenta Díaz respondía así al sevillano: "la madre que me parió. ¿Puedes pasarme la oferta?".

Yolanda Díaz le pedía más información sobre esa entrevista de trabajo que había tenido para poder analizar lo ocurrido detenidamente. David le ha pasado la información, pero asegura que la conversación con la responsable del Ministerio de Trabajo se ha quedado ahí. "No ha continuado más allá porque "-dice- "no procedía". Quien sí lo ha hecho ha sido la compañía telefónica que le ofreció estas condiciones precarias para trabajar. Este viernes, ha vuelto recibido una llamada y para su sorpresa, "me decían si seguía interesado".

Críticas en redes sociales

Su mensaje lleva ya más de 16.500 “me gusta” en Twitter y miles de retweets. La repercusión de su comentario ha sido enorme, aunque también ha recibido numerosas críticas. “Hay gente que no se lo cree, pero me es indiferente”, explica. David asegura que comprende que la vicepresidenta tiene numerosos detractores en redes sociales y admite que Yolanda Díaz “siempre genera controversia”. Sin embargo, denuncia que ha llegado a recibir ataques señalándolo por su orientación sexual que sobrepasan todos los límites. “He vivido en mi cuenta de Twitter ataques machistas hacia ministras y ataques homófobos hacia mi”. Él mismo lo ha compartido en sus redes para hacer partícipe a sus seguidores de la doble cara de esta visibilidad inesperada.