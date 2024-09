Marta Pérez, la joven española en coma tras beber un batido de proteínas, mejora tras ser tratada en México

Dos años han pasado desde que Marta Pérez se quedara en coma. La joven, de 19 años, sufrió un choque anafiláctico por beber un batido de proteínas con pistacho, a lo que ella era alérgica. Fue trasladada desde el gimnasio en el que se encontraba al único hospital público de Alcoy, en Valencia, que había en la zona del que salió a las pocas horas.

María Verdejo, la madre de la joven denuncia que la falta de atención en el hospital y que los trabajadores aseguraran que no llevaba pistacho fue lo que provocó que su hija entrara en coma. La mala experiencia en la sanidad pública es lo que ha provocado que esta situación sea insufrible para ella. "El diagnóstico de los médicos era que nuestra hija se apagaba, que no tenía posibilidades de sobrevivir. La tuvieron sufriendo con muchas dosis de sedación que no hacían más que empeorar su estado", explica.

Pero a pesar de ello, la madre de la joven explica que al menos le ofrecieron la posibilidad de acceder de forma gratuita a un caro tratamiento en una de las mejores clínicas especializadas en neurorrehabilitación en Valencia aunque solo durante dos meses. Al ver signos de mejoría, la mujer intentó alargar el tratamiento de su hija en esta clínica privada subvencionado por la Seguridad Social. Y, tras varios intentos, lo consiguió.

Tratamiento en México

La joven mejoraba en pequeñas acciones que ella misma conseguía realizar o incluso en decir algunas palabras. Sin embargo, la familia intenta que esta mejoría sea más rápida para evitar que Marta no pase toda su juventud en cama. Por ello decidieron ir a México, donde tienen un tratamiento de células madre "que puede ayudar a mejorar sus conexiones neuronales", explica la mujer en 'El Periódico'.

Gracias a la campaña puesta en marcha por la familia en www.ayudamarta.com pudieron ir hasta allí y desde que volvieron las mejoras son evidentes. La solidaridad y el cariño demostrados por la comunidad han sido un faro de esperanza para la familia de Marta en tiempos de oscuridad. "Desde hace unos días está mucho más despierta, más comunicativa y se la ve mucho más relajada", asegura.

Verdejo ha denunciado el caso poniendo el foco en que "la gente está haciendo posible lo que debería hacer el sistema". Y es que han tenido que activar de nuevo la página para recoger fondos para volver a México en medio año.

Un batido de proteínas con pistacho

El día comenzó como cualquier otro para Marta. Después de su rutina de entrenamiento en el gimnasio de Ibi, Alicante, decidió probar un batido de proteínas. Sin embargo, este batido contenía pistacho, al cual Marta era alérgica, y aunque consultó sobre la presencia de este ingrediente, le aseguraron que no estaba presente. Desafortunadamente, esto resultó ser incorrecto, y el simple acto de beber el batido la llevó a una espiral de eventos que la llevaron al borde de la muerte.

Inicialmente llevada al Centro de Salud local, Marta pronto fue trasladada al Hospital Virgen de los Lirios en Alcoy, donde su condición empeoró rápidamente, llevándola a una parada cardiorrespiratoria.

