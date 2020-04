José y Guadalupe, casados desde hace 70 años, superan juntos el coronavirus tras dar negativo

Más de 43.000 personas se han curado del coronavirus en nuestro país, muchos de ellos son ancianos que han superado al virus.

Cada día vemos como poco a poco se van recuperando pacientes como Encarna, que a sus 101 años se ha curado en Huesca.

José y Guadalupe, que llevan 70 años casados, señalan que están juntos desde entonces. Pero como cuenta Guadalupe "cuando nos ingresaron nos pusieron separados, me quejé y nos pusieron en la misma habitación, quería tenerlo a mi lado". Y aunque ella se recuperó antes que su marido. Lo tenía muy claro, que no me iba hasta que le dieran el alta a él.