José Luis Martínez-Almeida, en su visita en El Hormiguero: "Pegamos un puñetazo encima de la mesa y nos cambiamos de sede"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha visitado el programa 'El Hormiguero' de Antena3, "No sabes qué terreno pisas" ha dicho nada más empezar el programa. "Me parece una buena idea cambiar de sede. Los españoles nos piden ejemplaridad y es necesario en el mundo en el que vivimos. La gente está cansada. Lo entendemos. Pegamos un puñetazo encima de la mesa y nos cambiamos de sede. Lo importante no es la sede sino la calle. Que importa una sede, soy muy poco sentimental. Lo importante no es la sede es el PP". ha explicado el alcalde de Madrid sobre el cambio de sede del Partido Popular.

Caso Bárcenas

Sobre el juicio a Luís Bárcenas, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha afirmado que "cuando las cosas están en manos de la justicia que la justicia hable. Quien tenga que pagar que lo pague con independencia de quien sea. Soy muy amigo de Esperanza Aguirre, confío en Esperanza Aguirre. Espero que el proceso judicial acabe lo antes posible y que sea bueno para Esperanza".

Pacto con Vox

"Es un honor ser alcalde Madrid, es un privilegio. Pasas momentos malos, tristes, con un Gobierno en coalición, te tienes que apoyar en Vox en el pleno" ha asegurado el alcalde de Madrid y ha añadido que "no tuve ningún problema en pactar con Vox. Coja el documento y de esas medidas dígame cuál no se ajusta al orden constitucional. Solo desde la unidad centro derecha se puede vencer a la izquierda".

Sobre el coronavirus

Sobre la pandemia del coronavirus, José Luis Martínez-Almeida, ha lanzado un mensaje a los jóvenes para estén atentos y al Gobierno por la vacunación, "no puede ser que el Gobierno anuncie las vacunas y hasta ahí. Los presidentes de las CC.AA se han comido el marrón de la pandemia y de la vacunación. No tenemos mucho trato con Pedro Sánchez. No me avisó cuando visitó Madrid. Si el presidente del Gobierno viene el alcalde de Madrid tiene que estar ahí".

Al frente de la alcaldía

"Quien conoce a Pablo sabe que no hace regalos envenenados" ha asegurado José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, sobre el líder del PP. El alcalde ha recordado su primer día al frente de la alcaldía. "Nunca había estado en el despacho. No sabía dónde estaba la luz. Decidí primero irme a comer y celebrarlo con mi familia. El primer día estuve hasta las 12 de la noche o una de la mañana. Seguro que tuve alguna metedura de pata".

Sobre las bromas, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha explicado que "suelo separar lo personal de lo profesional. Todos sabemos lo que me llamaban. Solo me afectó una vez. Iba caminando por la calle y me crucé con 4 chavales. Más que ofenderme, niños que no tenían ni 18 años".

Ante el operativo de Filomena, el alcalde de Madrid ha explicado que durante "8 noches consecutivas hubo entre 0ºC y -10ºC. Aún estoy buscando al gafe" ha asegurado José Luis Martínez-Almeida, en el programa El Hormiguero.