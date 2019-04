Javier Criado niega haber abusado de sus pacientes y atribuye a un "ánimo de venganza" sus denuncias

El psiquiatra Javier Criado ha declarado este martes como investigado ante la juez de Instrucción número 19 de Sevilla en relación a la denuncia que una de sus pacientes interpuso contra él por un presunto delito contra la integridad moral cometido en el año 2015 y ha negado todos los hechos, atribuyendo las denuncias de sus pacientes a un "ánimo de venganza".

En declaraciones a los periodistas tras concluir la comparecencia, la abogada de esta paciente, Immaculada Torres, ha explicado que Javier Criado "lo ha negado todo" y ha asegurado que el conjunto de las denuncias interpuestas por algunas de sus pacientes "se debe al ánimo de venganza de todas las mujeres contra él". En este sentido, la letrada ha indicado que, según el psiquiatra, este "ánimo de venganza" se debe a que le solicitaban determinados informes "y él no se los quería dar".

"No ha dado explicación de cómo es posible que tantas mujeres que no se conocen entre ellas se pongan de acuerdo con ánimo de venganza por algo que no está acreditado tampoco y quieran denunciar", ha manifestado. Al hilo de ello, Inmaculada Torres ha indicado que el psiquiatra ha hablado de este modo de "una conspiración contra él" y ha llegado a asegurar que las denunciantes "se han puesto de acuerdo entre ellas a través del teléfono". "Si no se conocían, ¿cómo es posible?", se ha preguntado la abogada, que ha señalado que sobre esto Javier Criado "no ha dado explicación".

Durante su comparecencia, y según la abogada de la denunciante, Javier Criado también ha afirmado que la denunciante "hacía mucho teatro" y acudía a su consulta pese a que "no tenía nada". En la jornada de este martes, también ha comparecido ante la magistrada la propia denunciante, que ha ratificado su denuncia, según la cual el psiquiatra le habría dado un "trato vejatorio" durante las seis o siete consultas que mantuvo con él en un periodo de dos meses.

La abogada de esta paciente ha anunciado que, en los próximos días, solicitará a la juez la declaración de un testigo, que no ha sido "víctima" del psiquiatra pero que es "testigo de referencia" de los hechos denunciados. Asimismo, la letrada presentó ante la magistrada la petición de hasta 24 mujeres que quieren contar su caso públicamente en el Juzgado, una petición que ha sido rechazada por la juez al considerar que "no tienen relación directa con el hecho que se investiga", si bien la decisión ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla y la abogada confía en que "finalmente puedan aportar su testimonio para demostrar que el delito ahora investigado no se trata en absoluto de un hecho aislado".

La denuncia

La juez citó a declarar a Javier Criado tras recibir el informe encargado a un psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla que ha evaluado el estado de la denunciante, y que se suma a un informe emitido por un psicólogo forense que estima que la mujer "no miente" y "dice la verdad" en relación a los hechos denunciados.

Asimismo, la instructora ha citado a declarar como investigado a Javier Criado tras recibir el auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que confirmó su decisión de archivar por prescripción ocho de los nueve delitos de mala praxis y abusos por los que fue denunciado Javier Criado por un primer grupo de ocho mujeres en el mes de diciembre de 2015.

En este sentido, la instructora unió a la causa dicha resolución, dictada el pasado 19 de diciembre de 2016, y acordó continuar el proceso contra el psiquiatra sevillano por una denuncia interpuesta por una de sus pacientes en relación a un presunto delito contra la integridad moral cometido en 2015.