Investigan a un trabajador del cementerio que pedía hasta 2.000 euros de propinas por los mejores nichos del cementerio

Un juzgado de Barcelona investiga a un trabajador del cementerio de la ciudad por estafar, presuntamente, a ocho familias, y es que prometía los nichos que estaban mejor ubicados a cambio de grandes propinas, hasta 2.000 euros en metálico solicitaba a los familiares de los fallecidos. Al parecer, ya ha sido despedido.

Lo que hacía este hombre es prometer a las familias de los fallecidos los nichos con mejor ubicación del cementerio, eso sí, pidiendo propinas de hasta 2.000 euros. Aunque hacía las promesas, no podía cumplirlas, ya que nadie puede intervenir en la localización de los nichos pues está sujeto a una regulación.

El Ayuntamiento de Barcelona ya lo ha despedido y ha devuelto a las familias de los fallecidos el dinero que pagaron a este trabajador. Todas las alarmas sobre este caso saltaron a finales del mes de mayo cuando una mujer extrañada llamó al consistorio para explicar que un empleado que era comercial les había pedido ese dinero extra y en metálico. Fue entonces cuando se inició una investigación, en este punto detectaron que no era un caso extraño, sino que era reincidente y lo denunciaron ante los juzgados.

Se trata de uno de esos sucesos que resultan curiosos, pero nada agradables, sobre todo si se jue4ga con el dolor de las personas.