Investigan a las exmonjas de Belorado por estar cobrando la pensión de una religiosa fallecida en 2022

El Arzobispado de Burgos ha trasladado a la Seguridad Social una presunta irregularidad en las cuentas de las exreligiosas del convento de Belorado en las que aparece la pensión de una monja fallecida en 2022, según ha confirmado Europa Press. Descubrieron esta irregularidad al detectar una aportación vinculada a una entidad desconocida cuando revisaron los ingresos en las cuentas. Según informan fuentes del Arzobispado de Burgos, sospecharon de que se trataba "de alguna monja fallecida" una vez analizaron la situación.

Al parecer, se trata de una religiosa del convento de Derio, que acabó absorbido por el de Belorado cuando este se cerró. La monja falleció en el mes de abril de 2022. La Comisión Pontificia encargada de realizar el seguimiento a las cuentas de las monjas del convento de la Bretonera observó varios "movimientos bancarios en los que estaba asociado un DNI que no correspondía a ninguna de las residentes en él". Ahora le corresponde al Estado comprobar si es cierta esa situación irregular.

Posibles consecuencias

En el caso de que la Seguridad Social confirme que se han estado realizando estos pagos irregulares, conllevaría la devolución íntegra de lo recibido en las cuentas de las exclarisas desde mayo de 2022 hasta hoy. Además, una fuente jurídica asegura que podría "existir una pena de cárcel en el caso de que se rectificara esta situación".

Por el momento se abrirá una investigación para aclarar lo sucedido y determinar si la comunidad comunicó la muerte de la mujer y, en todo caso, el dinero que ha recibido en esas cuentas, desde el momento en el que el arzobispo de Burgos se ha convertido en administrador pontificio, será devuelto.

No podrán participar en el Madrid Fusión

Las exreligiosas del convento de Belorado no podrán volver a participar en Madrid Fusión en la edición de este año. Hace unos días, a través de un comunicado, anunciaban su presencia en "Madrid Fusión 2025, uno de los eventos más destacados del mundo gastronómico, que se celebrará del 27 al 29 de enero en Madrid". Lo que consideraban "una oportunidad única para compartir su experiencia, dar a conocer su trabajo y mostrar sus innovaciones en la elaboración de chocolate".

Según estaba previsto, el lunes 27 de enero a las 16:00 horas presentarían su última creación, chocolates Erre que Erre (On and On). Este es el dulce que elaboran tras su excomunión por parte del Arzobispado de Burgos tras sus diferencias con la Iglesia. Tras la invitación realizada por Carlos Capel, presidente y fundador de Madrid Fusión, finalmente la organización ha decidido no contar con las exclarisas en la edición de este año. La noticia les fue comunicada mediante una llamada telefónica y aseguran que "las razones internas de la organización les corresponde a ellos explicarlas".

"Las monjas acogieron la invitación a participar en esta edición como en las anteriores, y aceptan la decisión de que les cancele su presencia", afirman en un comunicado. Y aseguran que "no buscan ser foco mediático, monjas famosas u otras cosas que se dicen de ellas, simplemente ser profesionales en los trabajos que desempeñan y hacer su oferta de calidad al mundo gastronómico".

